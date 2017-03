Esta mania de Barack Obama lhe ajudará a falar melhor em público

Muito além das habilidades políticas, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama também conquistou a admiração de muitas pessoas por um ato que a princípio parece simples, mas também causa desconforto para muitos.

Segundo entrevista de Carmine Gallo, especialista em comunicação, à Forbes, Obama pode ser considerado um mestre da oratória porque destaca ideias por meio da repetição de palavras, usa linguagem firme e se aproveita da expressividade da voz e de gestos.

Além disso, há mais uma característica que confere muita solidez ao discurso de Barack Obama. De acordo com a jornalista Wanda Thibodeaux, para o site Inc., o segredo do ex-presidente é a adição de pequenas pausas no discurso.

Mas não é qualquer tipo de pausa. “Hum” ou “é…” são muito comuns quando pensamos em preencher os silências da fala, mas não são formas eficazes de se fazer isso – ainda mais quando utilizados com muita frequência. Essas expressões podem causar distração e mostrar até mesmo fraqueza no discurso. No caso de Barack Obama, segundo Thibodeaux, as pausas silenciosas não evidenciam a incerteza na fala, mas, na verdade, demonstram zelo pela linguagem e assertividade.

Não ter receio de fazer pequenas interrupções na fala é uma boa maneira de evitar que o público entenda de maneira equivocada o que o locutor quer comunicar. Ainda de acordo com a jornalista, as pausas são, em realidade, mais admiráveis do que o simples preenchimento do silêncio com expressões que nada significam porque você faz com que os ouvintes saibam que você está tentando encontrar a melhor maneira de continuar o discurso.

“Quando Obama espalha pausas em meio a sua fala, ele demonstra que é confiante o suficiente para abraçar o silêncio, que tem consciência da atenção de seu público e que está pensando de maneira inteligente em tudo que diz. E quando ele pausa, você pode processar mental e emocionalmente o que ele está dizendo, também de forma mais profunda”, afirma Thibodeaux, que ainda completa: “com a prática, você pode fazer isso da mesma maneira”.

INCLUINDO PAUSAS NO DIA A DIA

É possível deixar sua fala tão sólida quanto a de Obama – e, o mais importante, não é necessário um esforço absurdo para isso. O coach Sims Wyeth, em artigo para a CBS News, propõe cinco passos, além da pausa, para “falar como o Obama”.

Primeiro, é preciso falar sobre as preocupações da audiência. “Comece onde o público está, não onde você está”, afirma Wyeth.

Outra consideração importante é manter a fala simples. Assim, mesmo com as pequenas (e naturais) distrações do público, você conseguirá acessá-los e passar a mensagem de maneira mais eficaz.

Também é interessante antecipar o que seu público está pensando porque, dessa maneira, você estará a frente das preocupações dos ouvintes e poderá mostrar a eles que entende suas inquietações.

Finalmente, domine a arte da linguagem corporal da liderança. Transmitir calma e assertividade é exatamente o que você precisa para não perder o controle sobre o público.

Confira um pequeno trecho do discurso de despedida de Obama, no qual é possível notar as pausas: