Etiqueta profissional em tempos de redes sociais por Glória Kalil

Imagine a seguinte situação: sábado, seu chefe manda uma mensagem no WhatsApp com uma questão sobre um relatório. Ou: você é o chefe, vai apresentar o relatório na segunda-feira e, ao revisar o material no fim de semana, tem uma dúvida e precisa acionar a equipe via aplicativo.

Caso dois: a coordenadora da área curte uma foto que você postou na praia nas férias. As situações acima são exemplos do que vem surgindo no caminho profissional nos últimos anos. Não só a tecnologia alterou de forma definitiva as relações como hábitos de diferentes gerações vêm entrando em choque no escritório, exigindo adaptação e criando ambientes menos formais.

“Todas as ações continuam dependendo de pessoas e das nossas relações, o que torna essencial que saibamos conservá-las saudáveis”, analisa Gloria Kalil, consultora de etiqueta que acaba de lançar um livro sobre o tema, Chic Profissional: Circulando e Trabalhando num Mundo Conectado. A seguir, conselhos essenciais para quem quer se manter atualizada sem ultrapassar as barreiras da boa convivência.

Repare nos hábitos locais

Esta é a regra de ouro no escritório. Observando, você aprenderá qual é a dinâmica entre as pessoas, os costumes da empresa e o funcionamento da hierarquia. Aliás, esse é um tema delicado hoje. Com as relações parecendo tão próximas, ainda é necessário manter a formalidade? “Se reparar no entorno não for suficiente, pergunte ao seu superior”, diz Gloria.

O mesmo tom valerá para conversas no WhatsApp. Nos grupos com colegas, aliás, tente se limitar a assuntos profissionais e durante o horário de trabalho. “Mensagens fora do expediente apenas se o tema for de máxima urgência. Antes de enviar, avalie se não dá para esperar.”

Seu chefe não é seu amigo

O tom amigável das conversas on ou offline, o uso de gírias e emojis podem enganar, mas seu chefe não faz parte do seu círculo íntimo de relacionamentos – nem seus subordinados. Fique atenta aos limites: evite compartilhar detalhes da sua vida familiar ou expor crises pessoais. Até mesmo reclamações referentes ao ambiente de trabalho ou questionamentos de carreira exigem formalidade.

O melhor é sempre marcar uma reunião e apresentar sua situação com clareza. Do lado da chefia, a regra é evitar a exposição negativa da equipe – portanto, se elogios podem ser em público, críticas ou conselhos devem ser dados em particular. Não há obrigação de convidar a chefia (ou a equipe) para eventos fora do expediente, ainda que incluam outras pessoas da empresa. “Também não se sinta pressionada a chamar seu superior para comemorações pessoais, como aniversário e casamento”, avisa Kalil.

Deixe a última moda para outra hora

Os ambientes estão heterogêneos: há escritórios com mesa de pingue-pongue, funcionários em home office e quem prefira trabalhar em espaços de coworking. Essa diversidade impactou o guarda-roupa. Por isso, mantenha-se em sintonia com o local.

Por incrível que pareça, ainda há setores mais tradicionais, como escritórios de advocacia ou bancos, que exigem que se sigam as regras antigas: cores sóbrias, decotes discretos e modelagem menos grudada ao corpo.

“Nesses ambientes, as últimas tendências não são bem-vindas. O comprimento mídi, por exemplo, tão em voga atualmente, é um que não caberia”, afirma Kalil. As exceções são aceitas em escritórios menos formais, como startups e agências de publicidade. Entretanto, até nesses espaços há limites: pode-se ousar mais, mas deve-se evitar looks muito sexy ou desconfortáveis.

Faça um esforço social

Aceite convites para almoçar ou tomar café, mesmo que não haja intimidade com o interlocutor. No futuro, esse contato pode ser importante. “Ainda é comum as mulheres ficarem em desvantagem no networking, pois acabam pulando os eventos sociais para ir logo para casa cuidar dos filhos ou resolver pendências do lar”, aponta Kalil.

Mas criar redes profissionais é essencial atualmente: com o mundo movido pela comunicação, de uma relação dessas pode surgir uma indicação para uma vaga ou promoção. “Saiba, contudo, que a maioria dos chefes hoje compreende que essa tarefa é um extra no seu dia a dia. Por isso, vêem o esforço com bons olhos e você ganha pontos.”

Caso perceba de antemão que tem pouco em comum com os outros convidados, procure se preparar. Kalil dá um conselho: “Para não ficar sem assunto, estude três ou quatro temas atuais que não sejam polêmicos e leve-os para a mesa quando o papo esfriar”.

Cuide das suas redes online

Você pode adicionar seu chefe (ou subordinado) nas redes sociais, sim, mas lembre-se de que essa é uma via demão dupla e que cabe a cada um avaliar o que quer mostrar. “Não adianta ir bem-vestido e elegante para o escritório se você aparece pelado no Facebook”, brinca Kalil.

“Todo mundo tem acesso à vida do outro hoje. Assim como você deu uma olhada na página da empresa e até nas redes sociais do seu futuro chefe antes da entrevista, tenha certeza de que ele fez o mesmo.” E talvez a diretora de recursos humanos também. Por isso, enquanto investiga o perfil dos colegas no Facebook, analise o que suas postagens revelam ou dão a entender. “Uma edição é sempre bem-vinda. Mostre seu melhor”, recomenda.

Livro: Chic Profissional: Circulando e Trabalhando num Mundo Conectado, Paralela, R$ 49,90*

*Peço pesquisado em junho de 2017, sujeito a alteração

