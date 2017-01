“A chefia me disse que eu não estava pronta para uma promoção”

Eu tinha certeza de que seria promovida e me candidatei a uma vaga que surgiu na empresa. Ouvi da chefia que ainda não estava pronta para assumir aquela posição. Fiquei tão frustrada que acho que tenho vontade pedir demissão…

Você agiu muito bem ao se posicionar e dizer o que queria. Para a empresa, entretanto, ainda não era a sua vez. Agora, de novo, a escolha é sua: procurar um novo emprego ou se preparar para a próxima oportunidade no atual. Saber que tem essa escolha, mesmo que ela não seja exatamente divertida, pode ajudar a lidar com a frustração de ouvir não. Se escolher ficar, deve deixar isso claro e perguntar aos seus superiores o que deve fazer para se tornar elegível para uma próxima promoção. Se achar que as portas estão mesmo fechadas para você e decidir ir embora, analise o mundo lá fora antes. Prepare-se, nesse caso, para ouvir novas negativas. Aprender a lidar com as próprias frustrações é fundamental para quem quer subir na carreira.