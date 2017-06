5 conselhos para quem tem dificuldade em falar em público

Com dicção perfeita e pausas bem calculadas, a (então) princesa Elizabeth proferiu seu primeiro discurso pela rede pública de rádio BBC aos 14 anos. Era 1940, e ela falava às crianças que deixavam a casa delas para escapar dos perigos da Segunda Guerra Mundial.

Depois desse, vieram muitos outros. Rainha da Inglaterra já há 65 anos, ela sempre foi reconhecida como uma oradora fluente e carismática – diferentemente de seu pai, o rei George VI, que, ao assumir o trono, precisou encarar mais de 80 sessões com um tutor antes de enfrentar o microfone.

Se, para alguns, tranquilidade ao falar em público é um talento, para outros é algo conquistado com muito treino. “Estava tão nervoso que nem consegui ficar em pé”, admitiu o paquistanês Chris Anderson, em seu livro TED Talks: O Guia Oficial do TED para Falar em Público, lançado no ano passado.

Ele se referia à apresentação que fizera alguns anos antes a uma plateia de 70 pessoas, na Califórnia, sobre a importância das conferências TED (ciclos de palestras para promover conhecimento).

Anderson não gaguejava, mas tinha vícios de linguagem, fazia interrupções sem sentido e odiava estar no palco. Ainda assim, conseguiu convencer sua audiência.

Hoje, as conferências do TED são sucesso absoluto, e reconhecidas exatamente pelo formato conciso e direto adotado por seus oradores. Anderson garante que aprendeu muito com todos eles.

Se, para você, apresentar suas ideias em uma simples reunião no escritório traz a sensação de que está diante de um Maracanã lotado, saiba que basta dominar algumas técnicas (e praticá-las) para ganhar a autoconfiança de que precisa. E esse pode ser um diferencial em sua carreira.

Questão de prática

Aclamado pelas apresentações memoráveis, Steve Jobs, o fundador da Apple, ensaiava à exaustão. Ele mesmo escrevia seus discursos e costumava passar dias repetindo-os enquanto fazia tarefas cotidianas, segundo é contado na biografia Como Steve Virou Steve Jobs.

A dica para construir um roteiro consistente é responder às seguintes perguntas: “O que eu quero dizer?” e “Por que isso é importante?” Essas são as linhas condutoras da apresentação.

Para evitar uma fala mecânica, em vez de memorizar cada frase, escolha algumas palavras-chave. Não há mal nenhum em tê-las à mão numa folha de papel ou em um tablet para ajudá-la a lembrar o que dizer a seguir.

Tente visitar previamente o local da apresentação ou reunião e verifique se projetor e computador estão sob controle – a ideia é evitar que qualquer fator externo tire seu foco.

Eme frente ao espelho

Falar bem em público exige autocrítica. Use o celular para gravar vídeos enquanto pratica o discurso e assista depois. Vai ser difícil nas primeiras vezes, mas não deixe a timidez vencer.

Fique atenta a pausas longas e repetição de expressões como “né?” e “tipo”, que têm o efeito de ruído para quem assiste. Controle também o ritmo: se falar muito rápido, acaba ocultando sílabas e emendando uma frase na outra, o que dificulta a compreensão do discurso.

O corpo diz muito: mantenha a postura ereta, certifique-se de que suas expressões faciais condizem com a mensagem (não dá para anunciar resultados ruins com um sorriso no rosto) e evite gestos espalhafatosos.

“Pode gesticular, mas mantenha as mãos na linha da cintura, para não tirar o foco do rosto”, aconselha Lena Almeida, psicóloga e coautora do livro Falar Bem É Fácil – Um Superguia para uma Comunicação de Sucesso (Agwm).

Nervos sob controle

Meditar e fazer exercícios de respiração são algumas das estratégias mais recomendadas a quem precisa se acalmar antes de uma apresentação. Entretanto, há outras técnicas para reduzir o stress.

Para certos oradores funciona ouvir uma playlist para relaxar. Outros precisam diminuir a circulação de adrenalina desencadeada pelo medo – o mesmo hormônio que nos faz reagir em situações ameaçadoras também pode paralisar e causar tremedeira. Como fazer isso? “Concentre-se em outra tarefa: caminhe, dê risada, cante”, sugere Lena Almeida.

De olho na audiência

O contato visual com o público é importante para persuadir e impactar. Divida os espectadores em três ou quatro grupos, passeando o olhar entre eles. “Evite encarar uma única pessoa por mais de alguns segundos.

Ela pode ficar constrangida ao perceber que está no foco exclusivo de sua atenção”, diz a fonoaudióloga Ana Lúcia Spina, coautora do livro Como Falar Bem em Público (Ediouro).

Fazer perguntas, mesmo que retóricas, ajuda a quebrar a monotonia e manter todos atentos. Para evitar gafes, pesquise com cuidado o perfil de quem vai estar presente ao encontro. Se for uma palestra recorrente, procure incluir informações ou gracejos direcionados especificamente para aquele público.

Errar é… normal

Mesmo ensaiando, as coisas podem não sair como planejado – lembre-se da atriz Jennifer Lawrence caindo no palco segundos antes de seu discurso de agradecimento na cerimônia do Oscar, em 2013.

Evite pedir desculpas demoradas ou repetidamente – isso cansa os espectadores –, e não tenha medo de fazer uma pausa e respirar fundo.

Tenha em mente alguma história engraçada que quebre o gelo da situação. “O público tende a torcer por quem está discursando, use isso a seu favor”, diz Almeida.

Se for repetir diversas vezes a mesma apresentação, grave as primeiras e assista até acertar o que não ficou bom. E, claro, fique sempre atenta à reação da plateia.

