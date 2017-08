Saiba como e quando hidratar seus fios

O segredo de fios bonitos, sedosos e brilhantes é o investimento em hidratação, principalmente em casa, na hora do banho, com produtos de qualidade. Cada tipo de cabelo, no entanto, requer um cuidado diferente.

Para descobrir o jeito ideal de tratar seus fios, primeiramente, é necessário identificá-los corretamente. Confira algumas orientações do hair stylist Reilson Moreira, do Salão 1838, na capital paulista, para detectar as características:

Normais : têm pouca oleosidade na raiz e são mais secos nas pontas.

: têm pouca oleosidade na raiz e são mais secos nas pontas. Oleosos : apresentam excesso de produção de gordura no couro cabeludo.

: apresentam excesso de produção de gordura no couro cabeludo. Secos : são opacos devido à baixa produção de gordura pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Revelam-se mais vulneráveis à ação do sol, da poluição, do vento, do secador e da chapinha. As pontas, em geral, são duplas.

: são opacos devido à baixa produção de gordura pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo. Revelam-se mais vulneráveis à ação do sol, da poluição, do vento, do secador e da chapinha. As pontas, em geral, são duplas. Com química : a aparência é ressecada e sem vida, devido aos danos causados por tinturas, descolorações, alisamentos ou permanentes, que alteram o pH dos fios. O visual piora com o uso contínuo de secador e/ou prancha.

: a aparência é ressecada e sem vida, devido aos danos causados por tinturas, descolorações, alisamentos ou permanentes, que alteram o pH dos fios. O visual piora com o uso contínuo de secador e/ou prancha. Ressecados : quebradiços, ásperos e opacos. O ressecamento pode ocorrer por causa do excesso de química ou pela falta de cuidados.

: quebradiços, ásperos e opacos. O ressecamento pode ocorrer por causa do excesso de química ou pela falta de cuidados. Volumosos : encorpados e indisciplinados, nem sempre têm uma forma definida.

: encorpados e indisciplinados, nem sempre têm uma forma definida. Finos : ralos e frágeis, embaraçam com facilidade.

: ralos e frágeis, embaraçam com facilidade. Cacheados e crespos: as ondas atrapalham a distribuição da oleosidade natural do couro cabeludo por todo o cabelo. Ou seja, a raiz se torna oleosa e as pontas, secas.

Segundo Reilson, todo tipo de cabelo merece hidratação – até mesmo os oleosos, que em muitos casos apresentam as pontas secas. No ritual diário de beleza, no entanto, é essencial adotar shampoo e condicionadores com propriedades hidratantes, principalmente à base de ativos naturais.

Tais produtos ajudam não só a melhorar a aparência dos fios como a prevenir novos danos, sobretudo no inverno, quando a temperatura fria e úmida deixa o cabelo mais ressecado, opaco e com frizz.

“Uma rotina intensa de cuidados na hora da lavagem é fundamental, mas recomendo evitar a água muito quente, que piora o problema, e enxaguar bem os fios, eliminando qualquer resíduo de produto”, aconselha Reilson.

Dupla essencial

Para quem busca alternativas eficientes no dia a dia, uma sugestão é o duo shampoo e condicionador da linha OX Hidratação Prolongada. Produzidos com exclusivo complexo de ingredientes vegetais, composto por amaranto, chia e quinoa, repõem a umidade natural, a queratina, os nutrientes e aminoácidos do cabelo, fortalecendo a fibra capilar, graças aos benefícios oferecidos pelo trio de cereais.

O amaranto contém proteínas, aminoácidos, carboidratos e sais minerais que devolvem o brilho às madeixas. Já a chia é rica em ativos nutritivos, como ácidos graxos e vitaminas B e C, enquanto a quinoa apresenta uma série de substâncias potentes, como lisina, ferro, cálcio e vitaminas.