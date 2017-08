Reconstrução, reparação: qual é o seu tratamento?

Cabelos ressecados, quebradiços são, definitivamente, coisa do passado. Hoje em dia, há diferentes tratamentos, para os mais diversos tipos de problemas, capazes de dar vida nova aos fios, resgatando brilho, cor, movimento e maciez.

Conversamos com as dermatologistas Natalia Cymrot e Valéria Campos, de São Paulo (SP), que explicam algumas das principais técnicas para tratamento e recuperação capilar. De quebra, aproveitamos para indicar alguns produtos que vão fazer toda a diferença no seu ritual de beleza.

Nutrição

Também conhecida como umectação, ajuda a repor os lipídios. Ou seja, seu objetivo é devolver a gordura e a oleosidade dos fios, responsáveis por mantê-los saudáveis e alinhados. É um tratamento recomendado para fios que necessitam recuperar a vitalidade e a força ou para cabelos longos e médios, como prevenção.

Para fazer em casa: opte por produtos que integram a linha OX Nutrição Intensa, composta por shampoo, condicionador, creme para pentear, máscara de tratamento, óleo reparador e ampola. Suas substâncias-chave são os óleos de cálamo, oliva e mirra que, juntos, nutrem o cabelo sem deixar os fios pesados. Outros benefícios são a ação disciplinante e o antirressecamento.

Reconstrução

Técnica indicada para cabelos ressecados, quebrados, danificados ou que sofreram com processos químicos – progressivas, alisamentos, tinturas etc. Devolve a massa, a proteína e os aminoácidos que podem ser perdidos naturalmente ou depois da química.

Para fazer em casa: invista na linha OX Reconstrução Profunda. Formulada com tutano vegetal e um complexo de aminoácidos, reconstrói profundamente a massa capilar, garantindo cabelos mais fortes e saudáveis. São cinco itens: shampoo, condicionador, creme para pentear, máscara de tratamento e óleo reparador.

Hidratação

Serve para repor a água e os nutrientes perdidos pelas fibras capilares devido a agressões, entre as quais sol e vento, e ao uso de equipamentos quentes, como secadores e chapinhas.

Para fazer em casa: o shampoo e o condicionador OX Hidratação Prolongada, produzidos com complexo de ingredientes vegetais à base de amaranto, chia e quinoa, ajudam a recuperar a beleza das madeixas, deixando-as mais maleáveis e com mais brilho.

Reparação

Aconselhada para fios que, após passarem por química (principalmente coloração e alisamento) ou sofrerem danos externos devido ao sol, poeira, vento e poluição, tiveram a porosidade do fio afetada e ficaram quebradiços. O objetivo é reestruturar e devolver as propriedades naturais do cabelo.

Para fazer em casa: use shampoo, condicionador, máscara de tratamento e DD cream da linha OX Reparação Completa. Feitos com argila negra e arginina, reparam e restauram o cabelo em toda a extensão. O DD Cream, por exemplo, é desenvolvido com tecnologia exclusiva, que recupera o fio da raiz às pontas, eliminando o ressecamento e a fragilidade. A textura suave oferece proteção térmica e devolve o brilho ao cabelo.

Modelagem

O objetivo é deixar o cabelo – principalmente o cacheado – com visual bonito, com aparência natural o dia todo, mas personalizado de acordo com o gosto pessoal, sempre valorizando a beleza dos fios.

Para fazer em casa: recorra a produtos que destacam a forma natural e o aspecto saudável dos fios, ao mesmo tempo em que os tratam. Boa dica é a linha OX Cachos Controlados (shampoo, condicionador, creme para pentear e óleo reparador à base de colágeno vegetal), que hidrata e mantém os cachos definidos por bastante tempo.

Antifrizz

Procedimento que recupera o brilho e a elasticidade, eliminando o frizz – condição em que os fios geralmente secos ficam fora do lugar quando em contato com a umidade do ar mais elevada. Também pode acontecer por conta da quebra ou queda dos fios, provocadas pelo uso de secador, chapinha, tintura e até mesmo estresse. Resumindo, o frizz é um sinal de que o cabelo não está 100% saudável.