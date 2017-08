4 penteados para ir dormir e acordar com o cabelo lindo

Engana-se quem pensa que a hora de dormir resulta apenas em cabelos amassados. Na realidade, a noite de sono pode ser uma grande aliada de quem procura alternativas para preparar os fios na correria do dia a dia sem muitos esforços.

Os penteados a seguir são para quem procura técnicas simples e práticas para enfrentar os desafios cotidianos sem deixar de arrasar com o cabelo: basta arrumá-los durante a noite, ir dormir e pela manhã você acordará com fios modelados como o desejado e pronto para encarar qualquer evento que surgir.

Maria-Chiquinha

De acordo com Nunzio Saviano, dono do salão homônimo em Nova York, se a mulher procura bonitas e suaves ondas para os fios, a dica é dormir com o cabelo amarrado no estilo maria-chiquinha. “É um ótimo truque para quem já tem ondas”, contou ao site Byrdie.

O penteado também é recomendado para quem tem cachos naturais bem marcantes. “Ajudam a diminuir o frizz e relaxar ondas.”

Coque duplo no topo da cabeça

Para obter ondas suaves e desgrenhadas, o cabeleireiro Sam DiVine aconselha que os cabelos sejam presos em dois coques no topo da cabeça.

O expert aconselha que seja seguido o seguinte passo a passo na hora de preparar o cabelo para dormir: aplicação de spray intensificador de volume; em seguida, remoção do excesso do produto dos fios com o auxílio de toalha; por fim, que o cabelo seja enrolado frouxamente no topo cabeça como se fosse um bolinho.

Para DiVine, o uso de um coque só no topo da cabeça preso com um elástico é uma alternativa para garantir as ondas desejadas.

Trança estilo noiva

“Se você procura um estilo mais rock’n’roll, uma opção é trançar os fios em vez de enrolá-los”, recomenda o cabeleireiro Creighton Bowman.

A trança citda pelo profissional deve ser feita na parte de trás da cabeça, similar ao penteado tradicional das noivas. Mas lembre-se: você vai dormir com o look, então procure deixar o cabelo de um jeito bem confortável para o seu descanso.

Amarração abacaxi

Para as cacheadas que não pretendem desmanchar os delicados cachos do cabelo durante o sono, a dica é amarrar os fios em um rabo de cavalo no alto da cabeça com um elástico. O resultado é um penteado semelhante à coroa de um abacaxi.

