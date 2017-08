Fernanda Vasconcellos apostou na mudança e postou no seu Instagram foto com o novo look. A atriz estava morena com corte long bob, mas não teve medo de passar a tesoura nos fios e ficar loira.

Ela optou pela franja de lado, que não chega até o queixo, dá movimento e volume ao corte. A raiz mais escura com o restante do cabelo loiro iluminou o rosto da top.

Leia mais: Os 3 melhores cortes de cabelo para quem tem rosto redondo

O corte mais curto tem sido a escolha de várias famosas, apresentando visual moderno e marcante. A aposta de Fernanda Vasconcellos se aproxima do assimétrico moderno, que tem a nuca bem batidinha e fios mais longos na frente.

Leia mais: Cabelos curtos do momento: ideias para se inspirar