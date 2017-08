7 dicas para seu cabelo brilhar

Mesmo que você esteja de jeans e camiseta, seus cabelos podem ser o toque de brilho do look. O segredo é caprichar nos cuidados – diariamente. Só assim ele vai ficar lindo no trabalho, nas selfies, no cinema, na vida!

Seguindo essas dicas, seu cabelo vai, literalmente, brilhar:

1. Brilho no prato

O primeiro passo para fios brilhantes é, acredite, ter uma dieta equilibrada. Outro ponto importante é beber muita água. O problema é que é fácil ignorar as refeições quando você está na correria. Resista. Seu cabelo precisa de um cardápio rico em ferro e zinco, bem como proteínas, vitamina D e ômega 3.

2. Brilho no chuveiro

Escolher shampoo e condicionador certos é mais importante do que você imagina. Se, por exemplo, seus fios estiverem ressecados, você precisará de hidratação extra. Fios finos e oleosos precisam de equilíbrio e por aí vai. O truque para escolher bem é identificar seu maior problema capilar no momento.

3. Brilho no dia a dia

Hidratação é sempre bem-vinda, mas sem pesar – ou você perde brilho e movimento. Procure produtos que nutram e evitem pontas duplas mas jamais aplique condicionador nas raízes do seu cabelo. Concentre-se nas extremidades mais secas e, se for fazer uma escova rápida, seque o cabelo com as mãos antes de estilizar.

4. Brilho na cor

Se você tem cabelos coloridos, é importante usar um shampoo e condicionador adequados. Eles vão ajudar a hidratar, tratar e proteger do desbotamento.

5. Brilho bem tratado

Usar uma máscara de cabelo uma vez por semana é a regra, ok? Assim, você garante nutrição para os fios. Eleja um dia da semana e não falhe. Em menos de um mês, você vai notar a diferença!

6. Brilho na tesoura

Cortar as pontas a cada dois meses é o truque final para garantir brilho para o seu cabelo. Assim, evita as pontas duplas que acabam com a boa aparência dos fios. Garantia de look saudável!

7. Brilho no retoque

Mantenha na bolsa um kit SOS para combater o frizz, hidratar ou reavivar cachos, dependendo do seu caso. Quem nunca precisou de uma mãozinha num dia agitado?