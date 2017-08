Os 3 melhores cortes de cabelo para quem tem rosto redondo

Se você tem rosto redondo, mas não gosta que as bochechas se destaquem tanto, é possível disfarçar. Sim, existe um jeito de afiná-lo – e não estamos falando de maquiagem!

Selecionamos os 3 melhores cortes de cabelo para isso:

1. Longo: repicado longo

O segredo é manter a divisão no meio e o comprimento sempre abaixo dos ombros, com um repicado na linha do queixo, criando ângulos sutis que garantam movimento. Pronto: rosto redondo afinado em algumas tesouradas, como faz a cantora Selena Gomez. A ideia é evitar volume ao redor da face, o que a deixaria ainda mais redonda.

2. Médio: assimétrico

Rostos redondos se beneficiam também de cortes assimétricos, com um mix de comprimentos. Essa é geralmente a escolha da atriz Kirsten Dunst. Vale dividir o cabelo no lado e deixar as mechas com suaves ondas. O resultado é rosto redondo mais magro!

3. Curto: bob repicado

Se você quiser usar o comprimento do momento – o bob – ele precisa ser repicado como o da atriz Jennifer Lawrence. O cabelo todo desbastando em camadas fica lindo se você aplicar um texturizador e amassar com uma toalha ou até usando uma escova redonda nos fios úmidos, para ter ondas cheias de movimento.