4 truques de maquiadores para um rosto natural e iluminado

Esqueça o contorno muito marcado. A tendência atual na maquiagem é a beleza natural, com a pele perfeitamente iluminada e mais (quase) nada. Para isso, os novos produtos dão um realce sutil, com partículas de brilho difusas ou até com textura mate. Descubra como usá-los para alcançar o efeito desejado!

Naturalmente linda

O truque nº 1 dos maquiadores, para quem quer exibir uma pele com aparência saudável sem ficar muito produzida, é destacar o centro do rosto. “Aplique um iluminador cremoso ao longo de todo o ossinho do nariz e no meio do queixo e da testa, espalhando com os dedos ou esfumando com pincel para garantir o efeito natural”, explica a embaixadora da Nars para a América Latina, Rafaela Crepaldi, de São Paulo.

Brilho por igual

Pele lindamente iluminada. Quem não ama? ✨ #yescosmeticspbs #iluminadorliquido A post shared by Yes Cosmetics Parauapebas (@yescosmeticspbs) on Jun 6, 2017 at 3:10pm PDT

O segredo de uma cintilância homogênea e discreta é aplicar um iluminador líquido em todo o rosto antes da base, que deve ser leve. Outra opção é misturar os dois produtos. “Quem tem pele mais oleosa deve escolher um iluminador mate, com textura sequinha”, afirma a maquiadora sênior de O Boticário, Suelen Johann, de Florianópolis.

Foco preciso

A proposta da make de hoje foi pontos dourados, tanto na sombra como no iluminador. @crisdouradomakeup foi um prazer mais uma vez lhe receber na minha casa!!! #DicasDaNaty #Make #MakeIluminada #IluminadorDourado #FormaturaDaAmanda A post shared by Natalia Queiroz (@nataliaqueirozb) on Jul 22, 2017 at 6:02pm PDT

Em um look mais produzido, faça um jogo de luz e sombra ressaltando pontos como olhos e maçãs do rosto. Ao escolher os produtos, fique atenta para combinar tons harmônicos (todos dourados ou todos prateados). “Realce o canto dos olhos com sombra perolada e, abaixo das sobrancelhas, use uma versão mate da mesma cor”, ensina Johann. Nas têmporas, o produto cremoso, sem partículas de brilho, adere melhor à pele.

Boca em evidência

Use um iluminador em forma de caneta ou que já venha com pincel fino para delinear os lábios, deixando-os bem definidos e mais volumosos. “A ideia é destacar o eixo do rosto, o chamado arco do cupido (a curvinha do lábio superior), e o centro do lábio inferior. Neste último, espalhe o produto dando leves batidinhas com os dedos”, ensina Crepaldi.

Escolha o seu!

The Multiple, Nars, R$ 219. Mister Radiant Blus, Givenchy, R$ 199. Chubby Stick Contour Highlight, Clinique, R$ 129. Lápis iluminador 4×1, SD Make Up, R$ 49. Pó Iluminador Meteorites Pearls, Guerlain, R$ 305. Lorchidee Blush Enlumineur Au Lys Blanc, Sisley, R$ 550. Iluminador Stick, Vult, R$ 38,50. Flash Iluminador Color Adapt, Make B, O Boticário, R$ 69,90. Pó Iluminador Marmorizado, Natura Aquarela, R$ 49.

*Preços pesquisados em junho, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.

**Mobile View: Baixe grátis o aplicativo Blippar, aponte a câmera do celular para esta página e assista ao vídeo em que Rafaela Crepaldi, da Nars, ensina a fazer um make iluminado.