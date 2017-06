Truques fáceis para preencher sozinha a sua sobrancelha

O resultado da make, seja do dia a dia quanto daquela festa de casamento, fica ainda melhor quando nos atentamos aos detalhes, não é mesmo? Esse é o caso das sobrancelhas: corrigir falhas ajuda (e muito) a deixar o rosto em harmonia.

Se você não dispensa este passo na hora de maquiar, confira alguns conselhos de expert:

Preparação

“A sobrancelha é a moldura do olhar. O primeiro passo é um design adequado e retirar todos os pelinhos com a cera e pinça. Esse tipo de depilação é importante para remover até aquela penugem que a gente não vê, mas faz sombra sobre os olhos”, indica Mariana Ishizaka, maquiadora da Benefit.

Encontre os três pontos-chave da sobrancelha

“Apoie um palito na lateral do nariz para encontrar os três pontos principais da sua sobrancelha”, ensina. Eles definirão o começo e o fim dela, além do ponto mais alto, na hora de preencher.

Primeiro ponto: o começo

Segundo ponto: o arco da sobrancelha

Terceiro ponto: onde a sobrancelha deve terminar

Aplique um fixador

O primer é essencial para não chegar ao fim do dia com as falhas aparentes. “É ele quem fixará o seu lápis ou a sua sombra no lugar”, aconselha Mari.

Preencher as falhas

“Faça uma linha como base para te guiar. Basta começar no ponto inicial, passar pelo arco e chegar até o final. Depois, deslize o lápis ao longo da sobrancelha para delinear”, ensina. O tom ideal é aquele que mais se aproxima do tom do seu cabelo.

Esfume!

Para manter a naturalidade, use uma escovinha para esfumar o produto e remover qualquer marcação mais forte. Assim, o resultado será mais harmônico.

Finalize

Finalize o formato das sobrancelhas com um iluminador ao redor dela. Assim, as o desenho ficará ainda mais em evidência.

Assista ao vídeo completo e confira o passo a passo:

