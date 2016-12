Testamos: modelador de cachos que enrola o cabelo sozinho

Tenho o aparelho Miracurl e também um babyliss comum. O InstaWave, da KISS New York, lembra bem o Miracurl – com a vantagem de ser “aberto”, o que evita aquela aflição que algumas pessoas têm ao ver o cabelo sendo “engolido”.

No começo, sofri para pegar o jeito, mas depois que aprendi, foi bem fácil. O segredo é deixar o aparelho sempre na vertical, selecionar mechas finas e antes de apertar o botão se certificar de que o cabelo está encaixado na ‘fivela’ que prende os fios para serem enrolados.

Como eu soltei bem as ondas com as mãos e não apliquei spray fixador, o resultado ficou bem natural – do jeito que eu gosto. E o bom é que durou até o fim da happy hour!

Em casa, você pode dosar a “intensidade da onda”, digamos assim. Quanto mais quente e mais fina a mecha, mais cacheado ficará. Para um visual mais despojado, prefira a temperatura baixa.

Assista ao vídeo da minha experiência:

PASSO A PASSO

Depois de selecionar a temperatura desejada, siga os passos:

Posicione o cabelo no grampo. O ideal é posicionar o aparelho a 3 dedos da raiz. Mantenha na vertical e aperte a seta para a direção desejada. No caso, Fernanda escolheu ondas voltadas para fora; por isso, a seta escolhida era à esquerda, em direção à cabeça. Pressione até que toda a mecha esteja enrolada. Depois, basta esperar o sinal sonoro: ele avisa quando deve soltar os fios. Faça em todo o cabelo. Pronto!

Espere esfriar e solte as mechas com os dedos. Vale aplicar um spray de fixação para prolongar o efeito ondulado.

SERVIÇO

Aparelho: InstaWave, da KISS New York. R$299. Estará à venda a partir de janeiro de 2017 em lojas especializadas.

