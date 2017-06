5 tendências de cabelos para ficar atenta

Quem não gosta de mudar de visual e inovar no look? Ficar atenta no que é mais pedido aos profissionais da área é sempre ótima alternativa para quem curte ficar antenada no que há de novo e no que é tendência entre as mulheres. Foi pensando nisso que a repórter de beleza de CLAUDIA Fernanda Morelli convidou o cabeleireiro Romeu Felipe e o maquiador Junior Mendes para conversar sobre o que está sendo mais requisitado nos centros de beleza para cabelos, durante live exibido em nossa página do Facebook, no último dia 31 de maio.

Veja as tendências que eles revelaram:

1. Cabelos naturais

Quando o assunto é cor, Felipe diz que diferente do que aconteceu há dois anos com a onda do mega platinado, atualmente a procura é cada vez mais forte por cores e técnicas que deixem os fios mais próximas ao tom natural do cabelo da mulher. “Há uns dois anos estava muito forte o loiro muito branco e a gente sabe que o tom sensibiliza muito o fio. Então as mulheres pedem, hoje, para a gente descer um pouco o tom, indo para o bege, o dourado.”

Uma das técnicas usadas por Felipe é a chamada Light Zone, que procura trabalhar com cores similares para trazer o cabelo ao seu tom natural – como o usado nos fios da blogueira Camila Coutinho. “É uma técnica que trabalha com três a sete tons no mesmo cabelo. Ela traz mais naturalidade, mais profundidade e não deixa o cabelo monocromático.”

2. Mechas

O efeito natural também é procurado mesmo em mulheres que fazem mechas em seus cabelos. “Elas misturam mechas finas e grossas com raiz natural. Para quem é morena e quer começar [a tingir], é um ótimo início”, diz Felipe.

3. Luz na ponta dos cachos

Para as cacheadas que desejam fazer mechas em seus fios, Felipe explica que o truque é clarear a ponta do cabelo e dividi-lo em blocos. “Para que você consiga ter o efeito iluminado, mas suavemente. É importante, também, não clarear tanto os fios para que o cabelo não perca a forma. Se descolorir demais, ele fica ‘espigado’.”

4. Cuidado com antecedência

Um dos assuntos debatidos durante o live foi os cuidados das noivas com seus cabelos para a festa.

A dica dada por Felipe em relação a cabelo foi se programar com pelo menos seis meses de antecedência para o tratamento dos fios. “Tem cabelo que está sensibilizado e é necessário ser tratado antes. A gente faz a cor um mês antes do casamento, mas é preciso um planejamento prévio para o cabelo ficar saudável e com brilho [para o evento]”, explicou o expert.

5. Noivas de cabelos soltos

Ainda sobre noivas, Mendes enfatiza a atual preferência das mulheres por cabelos soltos. “É a onda do cabelo solto. Cabelo despretensioso, que parece que foi a noiva mesmo quem o fez.”

O maquiador recomenda que o penteado seja feito para ser momentaneamente preso e posteriormente solto, durante o casamento. “Se ela quer o cabelo mais solto, melhor usá-lo na cerimônia e depois prendê-lo para a festa”, que lembra que os convidados podem abraçar a noiva e amassar os fios.

Confira a conversa completa: