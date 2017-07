4 tendências de cabelo para se inspirar no inverno

Um novo visual é capaz de fazer milagres em nossa autoestima: basta uma pequena mudança para a confiança aumentar e fazer as pazes com o espelho. Se você está pensando em aproveitar a nova estação para atualizar a cor do cabelo, aproveite essas quatro ideias de coloração antes de passar no salão mais próximo.

DARK LIGHT

Para chegar ao efeito Dark Light, deve-se apostar em tons que não chegam ao dourado, como o mel e o canela. “O que levamos em conta para a escolha é a combinação da cor natural dos fios com a da pele de cada mulher”, explica o cabeleireiro Jackson Nunes, do espaço InBeauty.

CARAMEL BALAYAGE

O tom de caramelo, apelidado de caramel balayage, traz frescor às mechas naturais sem modificar o fundo natural. A cor, claro, é inspirada no doce de mesmo nome.

CHOCOLATE MAUVE

O tom chocolate mauve mescla o castanho e o preto com subtons rosados com fundo frio ou quente. Assim, dependendo de como o cabelo se movimenta e da luz que incide nos fios, os reflexos ficam mais ou menos evidentes.

TIGER EYE

Essa técnica mistura tons de castanho claro e escuro, caramelo e dourado para conferir luminosidade sem perder a característica das madeixas originais. É possível, inclusive, adotar a combinação sem precisar chegar ao loiro. Saiba tudo o sobre ela aqui.