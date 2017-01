Querendo renovar o corte de cabelo? Inspire-se nas celebridades

Não importa quantos centímetros de cabelo você está disposta a perder, sempre tem uma opção de corte e estilo que vai te manter atualizada.

Longos

Cabelo comprido (de dar inveja) não é sinônimo de falta de corte, pelo contrário; exige empenho e dedicação. Prepare-se para redobrar os cuidados com hidratação e lance mão de bons truques de finalização. “O corte da vez para as mais apegadas aos fios tem bastante movimento, franja longa e, de preferência, reflexos que valorizem e destaquem as camadas criadas com a tesoura”, define o cabeleireiro João Bosco, do salão 1838 Jardim América, em São Paulo.

Seja o cabelo liso, ondulado ou cacheado, o mais importante é dar atenção às pontas, que acabam acumulando danos antigos (elimine-as a cada dois meses, em média) e manter o comprimento, no máximo, logo abaixo dos seios. “Fios mais longos do que isso podem pesar demais na aparência”, diz o expert.

Repicado a partir dos ombros, o corte de Gigi Hadid realça o ondulado natural do cabelo da modelo e incrementa o movimento, concentrado nas pontas.

Para conseguir esse efeito, os principais aliados são o condicionador a seco (espécie de leave-in de textura ultraleve), que garante o acabamento polido, babyliss e escova – para desconstruir as ondas.

As luzes de Sarah Jessica Parker, a partir das maçãs rosto, valorizam o corte todo desfiado. Para obter o mesmo acabamento da atriz, aplique musse nos fios úmidos e prenda em um coque. Solte apenas na hora de sair.

De base reta, o longo de Maria Fernanda Cândido com cachos bem abertos pede leave-ins, modeladores e fixadores para manter o formato dos fios. Aplique no cabelo úmido e amasse com as mãos.

Médios

Este comprimento, logo acima dos seios, tem inúmeras vantagens. Entre elas, o peso dos fios, que ajuda a domá-los sem perder volume. Dá para variar bastante o penteado. E as pontas têm mais chance de se manter saudáveis. “Algumas camadas desfiadas na altura das maçãs, assim como a franja longa lateral, dão mais movimento ao look”, explica o cabeleireiro Ricardo Moreno, do Esmell Leblon, no Rio de Janeiro.

O estilo ganha bossa quando usado de lado, como fez a atriz Katie Holmes, e se atualiza quando as mechas à frente são mais longas, como as de Julianne Moore. Para uma versão mais clássica e elegante, como a exibida por Julia Roberts, a finalização pede ondas largas e bem-arrumadas, divididas ao meio. O look ainda é perfeito para brincar com degradês de dois ou mais tons.

Para chegar ao mesmo efeito de Julia Roberts, de ondas bem definidas, prepare os fios com musse de volume e finalize com babyliss largo, deixando as pontas de fora (sem encostar no aparelho). Finalize com um leave-in selador.

As ondas leves só nas pontas de Katie Holmes são criadas secando os fios com as mãos e prendendo-os em um coque (sem apertar muito). Após soltá-los, finalize com spray fixador suave para evitar que o cabelo fique duro.

O tom acobreado de Julianne Moore e sem gradações acrescenta sobriedade. Para conseguir essas ondas sutis, use a chapinha para enrolar as mechas.

Long bob

O corte mais cobiçado de 2016, continua fazendo a cabeça das mulheres que buscam um visual moderno sem precisar radicalizar.

O clássico de base reta, na altura das saboneteiras, ganhou novas versões: o chamado blunt cut, todo simétrico, como o da atriz Rosamund Pike; e o repicado com pontas desconectadas e franja média, como o escolhido por Juliana Alves e Penélope Cruz. “É um corte prático, que combina com a maioria dos estilos e tipos de rosto”, diz Guilherme Cassolari, de São Paulo, cabeleireiro oficial da Natura.

Para garantir a definição dos fios, as cacheadas devem investir em produtos de volume e modeladores na finalização. “Já quem tem cabelo liso e muito fino pode ousar mais no corte, com camadas e pontas irregulares, para que os fios ganhem vida”, sugere Cassolari. Se quiser elegância, adote um tom monocromático – ou luzes bem sutis.

A franja longa lateral e as pontas bem repicadas de Penélope Cruz criam uma opção despojada do clássico long bob. Para adquirir ainda mais modernidade, ilumine principalmente as pontas.

Prático e minimalista, o blunt cut (corte brusco) de Rosamund Pike é caracterizado pelas linhas retas e simétricas. O que garante seu sucesso é o caimento natural. Em cabeleiras muito densas, há o risco de a parte abaixo das orelhas ganhar volume, em formato pirâmide. Nesses casos, suavize o efeito virando as pontas para fora com uma escova redonda.

A versão cacheada do corte, com pontas mais compridas na frente, fica ainda melhor se tiver uma franja na altura dos lábios. Use ativador de cachos e difusor para conquistar esse volumão.

Acima dos ombros

Cabelos curtos são um hit de audiência entre as leitoras do site CLAUDIA.com.br . Versáteis, adaptam–se aos mais variados estilos e tipos de fio e, principalmente, facilitam a vida das mulheres. “O corte, que lembra muito o das francesas, tem sido cada vez mais adotado pelas brasileiras que buscam opções mais ousadas”, diz Moreno.

No cabelo cacheado, como o da apresentadora Aline Prado, o que confere esse toque atual é a franja gradual, mais curta no centro e longa nas laterais, além do repicado em todo o cabelo. “O ponto alto são as pontas bem desfiadas, que criam ondas desconectadas e imperfeitinhas”, completa Cassolari.

Tanto em cabelos finos, como o de Débora Falabella, quanto mais grossos, como o de Camila Pitanga, a finalização é que vai garantir o efeito.

Quanto mais modelados os cachos, melhor. A dupla leave-in e difusor ou a técnica de fitagem (mechas enroladas, uma a uma, como uma fita) definem o formato. Borrife spray reativador.

A atriz Camila Pitanga, que adotou este corte recentemente, tem mantido os cachos abertos e soltinhos. Para copiar, aplique um hidratante em sérum (que não pesa nos fios) e amasse com a toalha.

“O melhor jeito de conseguir o look de Débora Falabella, descontraído, é deixar o cabelo secar naturalmente”, diz Cassolari. O corte, todo repicado, garante boa parte do efeito, mas, para dar um empurrãozinho, aplique musse ou spray de água do mar nos fios ainda úmidos.

Curtíssimos

Também conhecido como pixie, o corte joãozinho (que já passou pela cabeça de celebridades como Anne Hathaway, Charlize Theron e Emma Watson) ganha ares cada vez mais fashionistas.

Seja na versão clássica, como usa atualmente a atriz Claudia Abreu, seja bem rente à cabeça, como o da modelo africana Maria Borges, o estilo é libertador para as mulheres que não gostam de perder tempo ou para quem vive em regiões mais quentes.

“É uma aposta bem corajosa”, opina Guilherme Cassolari. Tenha em mente, no entanto, que, apesar de poupar minutos valiosos no dia a dia, é preciso repetir as visitas ao cabeleireiro com mais frequência – a cada 30 dias em média.

Se você gosta de variar o look, mantenha ao menos a franja mais longa e capriche na finalização.

A opção de Maria Borges é mais prática. Quando começa a crescer um pouquinho, você pode variar com efeito molhado: aplique pomada ou gel e penteie todos os fios para trás.

Para o mesmo efeito de Claudia Abreu, aplique spray de volume na raiz, para que o cabelo não fique coladinho na cabeça, e u anti-frizz. Finalize com uma escova lisa direcionando a franja para a lateral.

O ponto alto do look de Evan Rachel Wood é a ondulação criada com spray de textura. Aplique nos fios úmidos e, com a ajuda de uma escova redonda, modele com o secador. Termine com fixador.