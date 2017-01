Produtos de beleza: o que vale a pena trazer de viagem

Na temporada de férias, viagens e passeios trazem um novo apelo ao consumo, não é mesmo? Afinal, desbravar lojas e farmácias gringas pode ser um passatempo interessante durante o tempo livre. Mas, apesar da diversão, bate a dúvida: realmente vale a pena trazer aquele item desejado de outro país?

Quando falamos em cosméticos, muitas vezes, vale a pena. Para montar um nécessaire recheado, a diferença chegou a quase 500 reais, de acordo com nossos cálculos. Veja só:

Base Nude Air, Dior

Palavra da editora de beleza de CLAUDIA, Fernanda Morelli: “Uma opção de base leve, que deixa a pele iluminada e delicada para o dia a dia. Daqueles produtos versáteis!”

Conversão de dólar: R$180,20 versus R$285 em lojas no Brasil.

Pó bronzeador, Terracota 4 seasons, Guerlain

Palavra da editora: “Clássico da marca, este item conta com diversos tons em sua cartela para se enquadrar nas necessidades de cada uma – das peles mais claras à negra”

Conversão de dólar: R$258,40 versus R$330 em lojas no Brasil.

Máscara para cílios, Hypnôse Drama, Lancôme

Palavra da editora: “Outro clássico! A Lancôme tem tradição quando o assunto é máscara para cílios e é conhecida por garantir uma tinta pigmentada e aplicadores poderosos.”

Conversão de dólar: R$93,50 versus R$169 em lojas no Brasil.

Pincel grande de pó, modelo Classic Must-Have Large Powder, Sephora Collection

Palavra da editora: “Bons instrumentos valem o investimento, especialmente para quem é fã de uma cobertura legal na pele. Um pincel macio e com muitas cerdas, por exemplo, é ótimo para aplicação de pó compacto. Pessoalmente, também gosto de usar para o bronzer e garantir um acabamento mais natural.”

Conversão de dólar: R$61,20 versus R$165 em lojas no Brasil.

Paleta de tons neutros, Naked Ultimate Basics, Urban Decay

Palavra da editora: “Esta paleta é suficiente para quem deseja investir em apenas um kit de sombras. Com essa seleção, você vai do trabalho à festa de casamento. De dia, vale uma opção perolada ou um tom de camurça na pálpebra móvel. Já à noite, inclua o preto”.

Conversão de dólar: R$183,60 versus R$299 em lojas no Brasil.



Os preços pesquisados são de janeiro de 2017; levando em consideração uma cotação aproximada do valor do dólar da semana, que gira em torno de 3,40 para 1 real.

Dicas de compras internacionais

Em cada viagem, é importante pesquisar sobre o esquema de impostos do país. Em cada lugar, existe uma forma de cobrar as taxas dos produtos e uma alíquota diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem um valor distinto para a chamada sales tax – que também pode variar de acordo com a data.

Vale lembrar também que em compras feitas com cartão de crédito será cobrado o IOF (Imposto sobre Operações de Crédito), que incide sobre transações de crédito e câmbio. Isso significa que, além do valor da compra, a sua fatura também apresentará essa cobrança.

Ah, e importante: não deixe de checar com o seu banco quais as regras para valores gastos em outras moedas. Geralmente, vale o câmbio do dia do fechamento da conta e não a data da compra. Por exemplo, se você comprou efetuou uma compra com o dólar a R$3,50 e a cotação do dia de fechamento de fatura foi de R$3,80, vale este último.

