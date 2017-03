Produtos com ácido hialurônico para um efeito antienvelhecimento

Imagine o poder de uma molécula capaz de reter até mil vezes seu volume de água. Pois essa é a “mágica” do ácido hialurônico, produzido naturalmente pelo organismo e amplamente utilizado em fórmulas de produtos hidratantes – ao ser aplicado na pele, forma uma barreira (superficial) oclusiva, que impede a perda de água para o ambiente.

A novidade é que, nos cosméticos de última geração, ele surge em forma de nanopartículas. “São tão pequenas que chegam às camadas mais profundas da pele”, explica a farmacêutica Patrícia Campos, do Núcleo de Estudos Avançados em Tecnologia de Cosméticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP.

Dessa forma, mais que promover a hidratação, passa a reforçar as estruturas da pele, atuando ao lado das fibras. “A firmeza depende tanto da sustentação promovida pelo colágeno quanto do volume proporcionado pelo ácido hialurônico”, diz o dermatologista Jardis Volpe, de São Paulo. Ambos têm sua produção freada com o passar dos anos – e é aí que entra a tecnologia. Nas clínicas dermatológicas, o ácido também tem aparecido com frequência no cardápio dos tratamentos anti-idade. Vire a página para conhecê-los.

Se, antes, os cosméticos com ácido hialurônico não passavam do momento de preparação da pele, hoje a substância já está presente em primers, bases, corretivos e até batons. Afinal, quanto mais hidratada e túrgida a pele, mais uniforme o resultado. “Nos lábios, o efeito é alisante. Ao preencher linhas finas e disfarçar irregularidades, o batom ganha melhor acabamento”, afirma o cosmetólogo Maurizio Pupo, de Campinas (SP).

Em frascos

As últimas novidades para o rosto em fórmulas à base de ácido hialurônico

1. Hyaluron-Filler Noite, Eucerin, R$ 189.

2. Elixir Redutor de Rugas, Chronos, Natura, R$ 123.

3. Serum Rejuvenescedor Resveratrol Lift, Caudalíe, R$ 379.

4. Anti-Idade Redermic Hyalu C Olhos, La Roche-Posay, R$ 186.

5. Tratamento para Olhos Bio-Performance LiftDynamic, Shiseido, R$ 449.

6. Serum 10 Supreme, Vichy, R$ 199.

7. Bálsamo Iluminador U.SK Advanced Hydra Acids, Under Skin, R$ 230.

8. Hidratante Facial Hydra-Boost Water Gel, Neutrogena, R$ 65.

Ação profunda

Enquanto o preenchimento tradicional evolui, novas técnicas com ácido hialurônico, como a que usa microagulhas e a que emula os resultados do lifting facial, empolgam dermatologistas e suas pacientes.

Preenchimento

Partículas fininhas, que se adaptam ainda melhor à pele, são a novidade do tradicional preenchimento feito com ácido hialurônico para atenuar vincos ao redor dos olhos, perto da boca (o bigode chinês) e para dar volume aos lábios. “Como a substância sintética é muito semelhante à produzida pelo nosso organismo, o risco de alergia é baixo e o resultado natural”, diz a cosmetóloga Vânia Leite, de São Paulo.

Olheiras – principalmente as que fazem uma depressão abaixo dos olhos – também podem ser amenizadas com o ativo injetável. “A pele é preparada com creme anestésico e o produto injetado com uma agulha fininha”, explica a dermatologista Monica Aribi, de São Paulo. A aplicação é feita em apenas uma sessão. A reabsorção se dá de 12 a 15 meses depois.

Radiofrequência microagulhada

Esse tratamento usa ácido hialurônico de aplicação tópica (combinado ou não a outros ativos) para promover uma hidratação potente nas camadas mais profundas da pele. Para potencializar a entrada dos produtos, utiliza-se um instrumento cuja ponteira tem agulhas bem fininhas.

“Os furinhos deixados por elas aumentam a permeabilidade do tecido ao mesmo tempo que o calor da radiofrequência estimula a produção natural de colágeno, juntando forças para a sustentação da pele”, explica a dermatologista Claudia Marçal, de Campinas (SP). O procedimento inclui quatro sessões, e os efeitos duram cerca de seis meses.

MD Codes

Feito exclusivamente por médicos capacitados, o MD Codes (do inglês, códigos médicos) é uma nova técnica que mapeia pontos específicos do rosto. Os especialistas perceberam que, ao preencher com ácido hialurônico áreas estratégicas (abaixo dos olhos, perto das têmporas, região mandibular e queixo), obtinham efeito similar ao lifting, melhorando os contornos da face.

E tudo sem necessidade de intervenção cirúrgica. “Depois da aplicação, podem surgir inchaços ou pequenos hematomas locais, que desaparecem após cerca de uma semana”, avisa a dermatologista Valéria Marcondes, de São Paulo. Os resultados se mantêm por um ano ou dois.

Até na maquiagem

Produtos de make ganham o reforço do ácio hialurônico para um acabamento mais profissional

Da esquerda para a direita: Iluminador Flash Luminizer, Dior, R$ 215; Base Brightening & Hydrating Foundation, Sephora, R$ 99; Batom Christmas Rouge G, Guerlain, R$ 231.

