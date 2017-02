Penteados fáceis para quem está deixando a franja crescer

Mudar o cabelo pode dar trabalho em algumas situações, como é o caso de quem deseja voltar a deixá-los naturais ou deixar a franja crescer.

Como o desenvolvimento do cabelo tem um ritmo que não podemos controlar, é necessário manter a paciência e lançar mão de truques eficazes para não cair na tentação de passar a tesoura de uma vez.

Por isso, reunimos dicas fáceis para você fazer as pazes com as madeixas e manter a rotina sem incômodos. Olha só:

1. Use grampos e presilhas para arrumá-la de lado. Você pode dividir a franja ou deixá-la de um lado só:

2. Outra forma de prender é trançando a franja. O penteado também pode ser feito de um lado ou dividido, e fica bonito tanto para cabelos curtos quanto compridos:

Leia também: 21 ideias de penteados com tranças

3. Aposte em tiaras e faixas para “escondê-la”. Um spray ou um mousse de fixação facilita e deixa o visual mais elegante:

4. Combine estilos diferentes para cada parte do cabelo. Você pode colocar a franja de lado e prender o comprimento dos fios em uma trança ou, ainda, enrolá-la de lado e subir os fios em um coque:

Veja também: Sim! Cabelos cacheados e crespos podem ter franja