10 penteados de dia a dia para cabelos cacheados e crespos

Muitas vezes, na correria do dia a dia, não temos muito tempo ou vontade para fazer um penteado diferente. No entanto, há dias em que acordamos empolgadas para fazer algo diferente e queremos experimentar estilos novos. Por isso, separamos alguns exemplos de penteados para você se inspirar.

Half bun

Esse estilo é super prático e de muita atitude. Mistura o melhor dos dois mundos – um coque imponente e a força dos cabelos soltos – para deixar o penteado mais original.

Coque alto

Esse penteado é perfeito para aqueles dias que acordamos com pouca vontade de arrumar o cabelo. O modo desajeitado dos fios não penteados torna o coque alto ainda mais despojado e interessante.

Tranças

As mil maneiras de se trançar o cabelo mostram as várias possibilidades que esse penteado tem para oferecer. Podem ser boxer braids, embutida, na raiz ou espinha de peixe, basta ter habilidade com as mãos.

Space Buns

Os space buns são uma maneira muito divertida e fofa de arrumar os cabelos. Além de super fáceis de fazer, são bem versáteis: podem ser desajeitados ou bem presos.

Com acessórios

Os acessórios são sempre boas pedidas na hora de inovar o penteado. São diversos modelos, cores e tamanhos para todos os gostos, momentos e ocasiões.

Maria-chiquinha

Para muitos esse ainda é considerado um penteado de criança, mas é também pode ser muito estiloso e trazer ainda mais personalidade para os cabelos.

Afrohawk

Esse penteado é para quem gosta de ousar e fazer diferente. Apesar de parecer bem complicado de fazer, precisa somente de grampos e um pouco de gel ou spray para garantir que os cabelos ficarão intactos até o fim do dia.

Coque abacaxi

O nome criativo desse penteado faz jus ao seu estilo. Pode ser visto mais como um rabo de cavalo bem alto, mas que fica diferente em cada tipo de cabelo. Com cachos mais definidos, ele parece formar uma coroa de abacaxi mesmo, mas com cabelos que puxam mais para o ondulado, ele parece uma cascata.

Para o lado

Esse penteado é ótimo para quem está indecisa entre prender o cabelo ou deixá-lo solto. Além de ficar super bonito, ele mostra a personalidade dos cabelos cacheados por causa do volume.

Topete

Os cabelos cacheados e crespos são perfeitos para esse tipo de penteado: o topete fica super firme e volumoso. Vale a pena apostar nele quando se busca algo diferente e bem original.