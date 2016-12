“Para estar bem não existe mistério: é cuidar da saúde”

Com 43 anos e dois filhos – Pedro, 19, e Stella, 5 –, Letícia Spiller, a Lenita da novela Sol Nascente, da Rede Globo, acredita estar no auge da boa forma. O segredo, além do pique constante para malhar, é uma mudança na alimentação. Há pouco mais de um ano, a atriz descobriu que tem intolerância à proteína do leite e ao trigo e cortou os dois do cardápio. O resultado foi a melhora do funcionamento do organismo e um corpo ainda mais escultural.

Leia mais: Os produtos de beleza favoritos das celebridades internacionais.

CLAUDIA: Como você cuida do corpo?

Letícia Spiller: Quando não estou no ar, alterno, quase todos os dias, atividades aeróbicas, como corrida, transport e bike, com musculação e balé, que faço há 17 anos e amo! Com o trabalho, me policio para fazer esses exercícios na academia do prédio ao menos duas vezes por semana.

Qual é o segredo para manter esse abdome chapado?

Fico feliz com o elogio (risos). Faço abdominais de vários tipos. Acho que o truque é variar o exercício para o músculo não viciar. E incluir os aeróbicos.

Veja também: 7 famosas usando make marrom para se inspirar.

E a alimentação? Tem algum truque para driblar a gula?

Sempre fui cuidadosa, mas hoje em dia estou bem mais regrada. Eu adorava comer biscoito recheado com requeijão, por exemplo. Já experimentou? É maravilhoso! (risos) Parei com isso. Quando tenho vontade, como um biscoito com fibras, que é bom também, e passo requeijão de búfala – o estrago é menor! Além disso, quando sei que vou ficar muito tempo fora de casa, levo na bolsa tâmaras e castanhas. São práticas e dão sensação de saciedade.

Leia mais: Celebridades ensinam como incluir o óleo de coco na sua rotina de beleza.

Os queridinhos de Letícia

1. Hidratante Corporal Lipikar, La Roche-Posay, R$ 56.

2. Água Termal, Avène, R$ 62 (150 ml).

3. Anti-idade Idéalia Olhos, Vichy, R$ 170.

Preços pesquisados em novembro, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.