Novo babyliss “em L” é milagre para quem não tem prática

Quem tem cabelo liso ou ama o efeito ondulado, com certeza, já tentou se arriscar no modelador de cachos. Com a promessa de fios com movimento, eles submetem os fios às altas temperaturas para chegar ao formato desejado. O problema é que, sem prática, ele é difícil de se usar.

A última novidade do mercado é o babyliss em L, que promete facilitar o processo por seu formato ergonômetro. Com um modelo parecido com a estrutura que conhecemos pelo secador, a ideia é tornar o movimento mais prático — especialmente quando estamos do lado contrário à mão que escrevemos.

Alguns sites internacionais que entregam no Brasil, como a Amazon, já disponibilizaram Curlbar da Hot Tools para a venda. Por enquanto, existem dois tamanhos disponíveis: 1 e 1,5 polegada. Um exemplar sai por cerca de 100 dólares.

Como enrolar os cabelos sozinha

