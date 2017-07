No blow dry hair: técnicas para o cabelo secar naturalmente belo

Se você é do time que tem preguiça de secar os cabelos com secador ou deseja abandonar o hábito, temos boas notícias: com os produtos certos e técnicas de finalização, é possível conquistar madeixas modeladas sem precisar apelar para os instrumentos que fazem uso do calor.

Como preparar os fios

O primeiro passo é preparar as mechas. Além de manter o corte em dia, o que evita pontas ressecadas, vale lançar mão de xampus e condicionadores hidratantes. Ao preparar os fios desde a lavagem, a diminuição do frizz torna-se consequência.

Na hora de secar com a toalha, evite o movimento de vai-vem: ele contribui para o surgimento dos arrepiados. Prefira retirar a umidade apenas pressionando o tecido nos fios. Na hora de desembaraçar, aplique um leave in para garantir o brilho e a emoliência.

Confira alguns aliados:

Creme para secagem natural No Blow Dry, Redken. R$134*

Modelador líquido para cabelos ondulados Bossa Nova, Cadiveu. R$40,90*

Creme de pentear hidratante, Moroccanoil. R$182*

Leave-in para cabelos danificados, Deva Curl. R$41,90*

Técnicas para modelar os fios sem calor

Com os cabelos ainda úmidos ou quase secos, abuse de técnicas sem uso de ar quente para definir as madeixas — como a fitagem, no caso das cacheadas. Abaixo, mais ideias:

Coques pequenos para ondas estreitas

Ondas com faixa de cabelo

Ondas com fixador e grampos

*Preços pesquisados em julho/2017.