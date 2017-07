Sheron Menezzes sobre ser mãe: “Ansiosa para essa linda mudança”

Grávida de 6 meses do seu primeiro filho, Sheron Menezzes, 33 anos, está à mil por hora! “Me sinto muito feliz e ansiosa.. Estou louca pra saber e entender melhor essa linda mudança que acontece em nossa vida com a maternidade”, contou a CLAUDIA.

No ar como Daria na novela Novo Mundo, da TV Globo, ela contou que está ansiosa, mas mudou pouca coisa na rotina. “Continuei no teatro, gravando novela e me exercitando bastante. Só tive que trocar alguns exercícios como a corrida e Muay Thai por hidroginástica, natação e ioga. Não por limitação, mas porque foram novas práticas que experimentei, me identifiquei e agora amo”, disse.



Dona de um cabelão cacheado de dar inveja, ela acaba de ser anunciada, ainda, como a nova embaixadora da Pantene, com a linha Cachos Hidra-Vitaminados. Como ela dá conta de tudo ao mesmo tempo?

“Estou me sentindo uma super mulher! Faço tantas coisas que nem sei como consigo tempo pra tudo, mas sou assim. Estou sempre produzindo e me sinto bem quando estou ativa. É claro que fico cansada e esgotada. Por isso, às vezes, sonho apenas em colocar os pés pra cima e descansar, curtir a minha barriguinha“, finaliza.