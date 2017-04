Mitos e verdades sobre depilações tecnológicas

Depilação a laser dói muito mais do que com cera

MITO Embora a resistência à dor seja bastante relativa, as novas tecnologias trazem mecanismos que amenizam o ardor.

Quem sofre com pelos encravados não deve fazer depilação progressiva

MITO Como todos os métodos fazem com que a atividade no folículo piloso diminua progressivamente, eles são indicados principalmente para quem sofre desse problema ou mesmo de foliculite (quadro de infecção grave na região).

A depilação progressiva aumenta o risco de manchas na pele

DEPENDE Se a região depilada for exposta ao sol – uma das principais contraindicações –, sim. Mas, se todas as recomendações médicas forem seguidas à risca, nenhum dos métodos vai causar manchas.

A melhor época para comprar pacotes de depilação é durante o outono

VERDADE Como a maioria dos procedimentos requer de oito a dez sessões mensais e exige um período longe do sol, começá-los no início do outono é a melhor pedida.