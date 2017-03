A base ideal para cada tipo de pele e efeito desejado

O segredo da cobertura ideal depende do seu tipo de pele e do efeito desejado. Na hora de escolher a melhor base, atente para o acabamento proposto e o modo de aplicação indicado.

Eu tenho pele oleosa e quero…

1. Efeito Natural

CC CREAM: Resume os cuidados diários sem sobrecarregar a pele oleosa. Além disso, alia cobertura delicada a proteção solar. CC Cream, Make B., O Boticário, R$ 69,90

2. Efeito Iluminado

SPRAY: “Por ser leve, cobre as imperfeições, mantendo o brilho natural da pele”, diz a maquiadora Daniella Vaz, do Jacques Janine, no Rio de Janeiro. Airflash, Dior, R$ 299

3. Efeito Opaco

EM PÓ: Além de controlar a oleosidade ao longo do dia, permite dosar a cobertura. Use um pincel macio. Duo Mat, Make Up For Ever, R$ 169

4. Alta Cobertura

OPACA LÍQUIDA OIL-FREE: “Prefira as versões de longa duração, que garantem pele sequinha por mais tempo”, indica o maquiador Sadi Consati, de O Boticário. Líquida Matte, Vult, R$ 32

Eu tenho pele mista e quero…

1. Efeito Natural

AQUOSA: Por ser superfluida, é rapidamente absorvida e fácil de aplicar. “Passe dando batidinhas com os dedos”, diz Consati. Studio Waterweight, M.A.C, R$ 175

2. Efeito Iluminado

BASTÃO: Depois de aplicar em todo o rosto, misture um pouco da base com iluminador e espalhe nas têmporas e bochechas com as mãos. Base Stick Foundation, Shiseido, R$ 280

3. Efeito Opaco

CREME-PÓ: A textura é confortável e não compromete a opacidade. “Use um primer para que ela deslize melhor”, sugere Daniella Vaz. Creme Efeito Pó, Mary Kay, R$ 61

4. Alta Cobertura

CREMOSA: Ainda que o acabamento seja opaco, finalize com pó translúcido na zona T para o make durar mais. Base Alta Cobertura, Quem disse, Berenice?, R$ 64

Eu tenho pele seca e quero…

1. Efeito Natural

FLUIDA: A melhor é a multibenefícios, que trata a pele do rosto enquanto cobre imperfeições. Ativos anti-aging ou hidratantes são bem-vindos. Cushion Miracle, Lancôme, R$ 299

2. Efeito Iluminado

LÍQUIDA: “Evite o ressecamento espalhando a base com uma esponja umedecida em água termal”, ensina Vaz.

Radically No Surgetics, Givenchy, R$ 274

3. Efeito Opaco

MUSSE: O déficit de hidratação natural pede versões umectantes, como as com textura de musse – que têm acabamento de pó. Base Mousse, Mark, R$ 65

4. Alta Cobertura

ALTA DEFINIÇÃO: “Confie na promessa de cobertura das bases HD e abra mão do pó para evitar os temidos vincos de expressão”, sugere Consati. Lingerie de Peau, Guerlain, R$ 290