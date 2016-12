Maquiagem para festas: inspire-se nos tons metalizados

Tons metalizados protagonizam looks quentes e sofisticados – solução perfeita para brilhar nas festas de fim de ano, nas férias e até no trabalho.

LUXO EM CORES

“Tons metalizados são como joias: o acessório ideal para incrementar qualquer visual“, ensina Marcos Costa, maquiador oficial da Natura. Aposte nesse tipo de acabamento para o make ou mesmo para as unhas. Cobre, dourado, prata e cinza-chumbo são alguns dos que estão em alta nesta estação.

DEU OURO

Sombras cremosas ou pigmentos (específicos) misturados a água dão este efeito de brilho intenso. O resultado é, sozinho, bem marcante. “Combine com uma pele básica, iluminada só em alguns pontos, e lábios mais discretos”, sugere o maquiador Alex Cardoso, do Salão 1838, em São Paulo. Quer usar a tendência de forma mais sutil? Invista em um único traço metálico nos olhos, feito com lápis ou delineador.



É DE COBRE

O make metalizado dispensa muitos detalhes ou misturas de cor. Na foto da página ao lado, os olhos foram esfumados com sombra em pó acobreada em toda a extensão das pálpebras e arrematados com máscara para cílios. “Com pincel fino e macio, esfume também as raízes inferiores. O truque abre e valoriza o olhar”, ensina Costa. O tom vai bem em peles bronzeadas naturalmente ou com blush.