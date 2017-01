Maquiagem corporal: o segredo para um bronzeado instantâneo

O calor chegou e não deu tempo de se livrar do tom pálido do escritório antes de exibir pernas e decotes por aí? Sem pânico! Dá para adotar já a solução rápida, prática, saudável e quase secreta das celebridades para desfilar com o corpo dourado e iluminado mesmo sem ter tomado sol. A estratégia é simples e acessível: maquiagem corporal. “Seu principal trunfo é promover um bronzeamento instantâneo de efeito glamouroso, almejado principalmente no verão, quando pernas, braços, colo e outras regiões ficam mais à mostra”, diz a maquiadora Cinthia Cesário, treinadora da Sephora, em São Paulo. Inicialmente disponível apenas em creme ou spray para pernas, esse tipo de make já existe em versões para o corpo todo e em diferentes texturas (incluindo pó e óleo).

CADA QUAL NO SEU CANTO

Antes de correr para a farmácia, é importante diferenciar maquiagem corporal de autobronzeador. Apesar de parecidos, são produtos com funções distintas. “Enquanto a maquiagem oferece uma cobertura imediata temporária, que sai com água, o autobronzeador contém ativos, como o DHA, que tingem a pele por tempo prolongado”, compara a cosmetóloga Vânia Leite, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É justamente essa substância a responsável por aquele cheiro forte e característico dos autobronzeadores. Já o make tem fragrância mais agradável. Outra vantagem: o tempo de secagem (para não haver transferência do pigmento para a roupa, por exemplo), embora necessário também no make, é bem menor. Uma ressalva: apesar de as novas versões terem fórmulas mais sequinhas, podem escorrer com o suor – portanto, evite usar sob o sol ou mesmo na academia.

MÚLTIPLOS EFEITOS

A escolha do tipo e da textura da maquiagem depende do objetivo buscado. Para disfarçar manchinhas ou apenas deixar o tom da pele mais homogêneo, use uma base corporal leve. “Como as áreas são maiores que a do rosto, a melhor maneira de aplicar é com as mãos, espalhando bem”, ensina Cesário. Já se a ideia for criar um efeito bronzeado, prefira sprays ou loções com pigmento mais concentrado em até dois tons acima do seu – essa também é a opção certa para disfarçar a celulite. Sprays permitem uma aplicação mais homogênea, enquanto cremes dão dose extra de hidratação. Em áreas menores, como pescoço, colo e ombros, dê preferência para a maquiagem em pó, mais sutil.

ILUSÃO DE ÓTICA

Com esses produtos também é possível reproduzir, no corpo, técnicas de contorno facial, como o famoso truque usado para afinar o rosto. Vale a mesma regra: escurecer as imperfeições e iluminar as áreas que quer evidenciar. “Para criar a impressão de pernas mais alongadas, por exemplo, aplique o bronzeador em todo o comprimento. Em seguida, passe um iluminador em creme somente na linha do osso da canela”, sugere Cesário. Para os braços, adote o mesmo artifício: destaque aquele músculo mais definido com iluminador e use um tom mais escuro na parte de trás. No colo, o mais comum é iluminar o centro dos ombros e das saboneteiras – para ressaltá-las, reforce o contorno com o tom mais escuro e, com a ajuda de um pincel largo, esfume bem as laterais para não ficarem marcadas. Pronto, no lugar do tom pálido de escritório, um dourado glamouroso.

