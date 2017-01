“Já deixei de ir à piscina porque meu cabelo ficaria cacheado”

60% das mulheres cacheadas não gosta dos seus fios. É o que revelou uma pesquisa feita pela Dove (Unilever) divulgada com exclusividade para CLAUDIA. Pesquisadores ouviram cerca de 850 mulheres do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, para entender a relação delas com os cachos. O resultado não é muito animador, mas o crescente número de adolescentes de bem com os caracóis mostra que estamos evoluindo quando o assunto é autoaceitação. O estudo mostrou também que a maior causa de insatisfação está relacionada com a dificuldade em cuidar dos cachos e que boa parte da negatividade em relação ao cabelo é passada de mãe para filha: meninas rodeadas por mulheres satisfeitas com os seus cachos têm 7 vezes mais chances de amar os seus. A youtuber Rayza Nicácio, 23 anos, passou exatamente por isso na infância e na adolescência e contou a CLAUDIA como enfrentou a situação até se tornar referência em no assunto:

“Demorei muito para me assumir como negra, pois na adolescência eu não refletia muito sobre a minha cor. Não que eu tenha sofrido bullying ou algo assim, mas comecei a me aceitar melhor quando passei a falar mais sobre mim em meu canal e acabei me tornando referência em cabelo cacheado. Por incrível que pareça aceitar o verdadeiro formato dos meus fios também foi muito doloroso, pois sempre me senti mais bonita com eles alisados. Cheguei a deixar de ir a eventos na praia e na piscina com os amigos porque ia “estragar” a chapinha e revelar meus cachos.

Esse preconceito é de família e vem desde a minha avó. Tanto ela quanto suas filhas (minha mãe e minha tia) têm cabelo cacheado, crespo ou ondulado, mas nós sempre associamos a um “cabelo ruim”. Elas sempre alisavam os fios, o que fez com que eu perdesse qualquer tipo de referência. Mesmo na televisão ou nas revistas, era raro ver mulheres negras e crespas. Minha mãe até tentava me incentivar a usar o cabelo natural, dizendo que ele era lindo assim. Mas como acreditar nisso se ela mesma sempre fez escova e chapinha para esticar? Se ela não achava bonito nela, por que acharia em mim?

Por tudo isso, aos 15 anos, quando passei pelo auge do meu sofrimento, jamais imaginei que a Rayza de 23 anos exibiria um cabelo cacheado com orgulho e muito menos que seria referência nesse assunto na internet. Depois que eu consegui enfrentar o meu próprio preconceito em relação ao meu cabelo eu consegui enfrentar o resto do mundo com mais facilidade. Ganhei autoconfiança e quanto melhor você se sente, menos você deposita sua dependência emocional em uma coisa especifica. Antes meu problema era em alisar o cabelo, tê-lo impecável, me cuidar demais. Depois era “meu cabelo tem que estar superdefinido”. Hoje estou em uma fase em que não importa como ele está (preso ou solto). Me sinto bem e segura de qualquer jeito.

Gostaria de dizer a todas as meninas cacheadas para darem uma chance aos fios naturais antes de tentar alisar. Afinal, isso muda tudo. Muda a gente de dentro para fora. Acredito que a aceitação dos cachos de modo geral (na mídia, no mercado de beleza) está mudando e que estamos evoluindo (há cinco anos eu jamais imaginaria que teríamos essa quantidade de produtos e possibilidades para cuidar do nosso cabelo). Mas acho que ainda temos muito a crescer.

Assumir os meus cachos significou, para mim, um reencontro comigo mesma e a descoberta de uma beleza que eu nem sequer imaginava que tinha”