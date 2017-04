5 dúvidas sobre batom respondidas por Regis Sodré

O batom sempre foi o gancho da mulher brasileira quando o assunto é beleza. “Se você olhar a necessaire de suas amigas, nunca tem uma cor de batom. São várias. Ele sempre despertou interesse para esse universo de maquiagem”, afirma Regis Sodré, maquiador oficial da Lancôme.

Para falar das tendências do produto e tirar dúvidas dos apaixonados pelo produto, o profissional conversou com a repórter de beleza de CLAUDIA, Fernanda Morelli, durante um live exibido no último dia 6 de abril (o conteúdo completo você confere abaixo).

Ombré

O ombré é uma técnica que traz o efeito dégradé aos lábios. Segundo Régis, o ombém pode ser obtido com a combinação de dois ou três tons diferentes de cores nos lábios. Para aplicar os batons, o maquiador recomenda que sejam utilizado pincéis para esfumar. “Precisa-se de sutileza, como se você estivesse pintando mesmo. Quase uma aquarela.”

Laqueado

Esquecido e deixado de lado por muito tempo, o gloss voltou. O produto ajuda produzir o efeito laqueado, que nada mais é do que a sobreposição de camadas entre batom e gloss. Para reproduzir a técnica, basta aplicar um batom mate de sua escolha nos lábios e, em seguida, o gloss transparente.

Esquecido por muito tempo o gloss retorna, mais moderno e sem a conhecida textura pegajosa. “O que mudou muito foi a tecnologia. Antes o gloss tinha um gosto não agradável, que lembrava cera, era muito denso, pesado e escorria para dentro da boca. Hoje em dia, ele tem texturas adequadas, são resistentes aos lábios, não migram e permanecem fixos aos lábios“, explica Regis.

Batom + esmalte

Uma dúvida levantada pelos espectadores de CLAUDIA durante o live foi a possibilidade de combinação entre esmalte de unhas e batons. Para Regis, a harmonização está liberada. “Eu gosto e acho que depende do look como um todo. Porque maquiagem, para mim, não é uma coisa exclusiva do rosto.” Assim, é possível combinar batons e esmaltes de tons nudes – como fez a atriz Juliana Paes – ou mesmo produtos de tons mais escuros, como o marrom.

Lábios aumentados

Para quem tem os lábios finos ou apenas almeja preenchê-los com o técnicas de maquiagem, Regis ensina que o truque bem fácil. Basta passar o batom com a bala e desenhar o contorno dos lábios com a ajuda de um pincel, ultrapassando, um pouco, o limite dos lábios. “Mas bem pouco mesmo”, alerta o maquiador.

Vermelho

O batom vermelho continua em alta. “A gente continua com o clássico vermelho, em todas as tonalidades. Do cereja até o mais fechado, puxado para o roxo”, destaca Regis. A dica para para aplicar o batons escuros como o vermelho é usar um delineador para os lábios do mesmo tom que o produto ou com uma cor que se aproxime do batom escolhido.

