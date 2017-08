Depois de dedicar várias horas na cadeira do salão de beleza, tendo maquiagem e penteado feito com tanto talento por profissionais, tudo o que queremos é que a produção permaneça impecável pelo maior tempo possível.

Conversamos com o expert em cabelo e make Roman Brás, do salão 1838, em São Paulo para saber quais são as dicas primordiais para que a nossa produção dure o maior tempo possível. As sugestões servem tanto para quem vai até o salão quanto para quem for se arriscar em casa.

Penteado

1. Lavagem

No caso dos cabelos finos, o ideal é lavar pouco antes de fazer o penteado, usando xampu antiresíduos. Já para quem tem fios mais grossos ou um cabelo mais encorpador, lave um dia antes. “Se o cabelo é muito grosso e você lava no mesmo dia, ele pode ficar muito mole e fácil de desmanchar”, diz Brás.

2. Modelagem e fixação certeiras

Depois da lavagem, aplique gel fixador na raiz dos fios, garantindo que eles ficarão no lugar por muito tempo depois de secos. Para modelar a escova, dando movimento aos fios, não abandone os bobs de cabelo – instrumento simples, mas que garantem efeito único. “Ele está esquecido, mas considero obrigação para ter um bom resultado”. Após escovar com ajuda do secador, aplique o bob (os de diâmetro maior dão efeito mais moderno) e deixe-os por alguns minutos, até que o cabelo esfrie.

3. Sem frizz

Um detalhe simples e feito em segundos: após acabar de pentear, jogue um jato de ar frio do secador. Isso garante que os fios elétricos pela alta temperatura da escovação ou do baby liss sejam acalmados. E não esqueça do leave in, que, no clima quente e úmido do Brasil, combate o frizz.

Dica extra

Para penteados de noivas ou ocasiões especiais, considere usar um aplique para dar mais volume ao cabelo. “Cabelo a mais é ótimo, assim o cabelo o penteado não desmancha ao longo do dia, mesmo com toda a movimentação”, indica Brás.

Maquiagem

1. Descubra seu primer

O primer é a chave para que o make não vá embora rapidamente. Aplicado antes da base e do corretivo, ele serve para evitar que a pele absorva excessivamente a maquiagem. “Só com um bom primer, ideal para cada tipo de pele, a maquiagem vai ficar bem fixada”, diz Brás. A preocupação com o tipo e a oleosidade da pele na hora de escolher o melhor produto deve estar presente em todas as etapas, desde a hidratação.

2. Sombra

Para fixar a sombra, sobretudo as cremosas, antes da aplicação, use corretivo ou base nas pálpebras. Assim, a sombra não é logo absorvida pela pele. “A umidade do clima impede a fixação por longa duração, então as camadas

3. Batom

Com um lápis de boca da mesma cor do batom, faça a o contorno para, só então, completar o meio dos lábios com o batom. Ao redor dos lábios, externamente, aplique sombra no tom da pele com um pincel. Lembrando que os que batons de textura mate, incluindo os líquidos, são mais duráveis.

Dica extra

As áreas mais críticas, onde a maquiagem tende a durar menos, são testa, nariz e bochechas. Portanto, se pretende ficar com a maquiagem de manhã até à noite, não esqueça um pó de arroz e um blush. Reaplicar os dois itens já garante nova vida ao make.

