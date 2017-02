Dicas e produtos para ter um couro cabeludo saudável

Hidratação, nutrição e reconstrução. Há um sem-número de tratamentos para deixar o cabelo macio, brilhante e com aspecto vigoroso. Mas temporariamente. “Eles agem apenas superficialmente, como uma maquiagem sobre a pele”, diz a cosmetóloga Sônia Corazza, de São Paulo.

“Fios bonitos só nascem em couro cabeludo saudável”, completa a terapeuta capilar Letícia Roselli, do Spa Phyto, em São Paulo. É nele – mais especificamente no bulbo – que fica a parte viva do cabelo. O couro é responsável pela absorção dos nutrientes e formação dos novos fios (cada pessoa tem, em média, 100 mil folículos capilares). E, quanto mais limpa, equilibrada e estimulada for essa região, mais bonito e resistente o cabelo.

Problemas como excesso de oleosidade, queda, caspa e sensibilidade tiram o sono de 46% das brasileiras, segundo levantamento recente da marca Kérastase. Reconhecer as causas, que podem envolver fatores internos, como distúrbios genéticos e desequilíbrios hormonais, ou externos, como procedimentos químicos, ajuda a recuperar o couro cabeludo. Saiba o que observar.

OLEOSIDADE

O couro cabeludo torna-se oleoso devido à superprodução de sebo. “Há um brilho exagerado, e os fios ficam colados e pesados”, diz a dermatologista Paula Sanchez, de São Paulo. Essa condição pode ser desencadeada por problemas hormonais. A solução é simples: lavar o cabelo sempre que julgar necessário com xampus que contenham substâncias seborreguladoras – procure no rótulo menta, gengibre ou ácido salicílico. Fórmulas translúcidas geralmente têm maior poder detergente.

Condicionador, só nas pontas. O xampu de limpeza profunda pode ser adotado em intervalos quinzenais. No salão, vale buscar o detox capilar – repita a cada três meses. E, se você pratica atividade física com frequência, fique atenta. O suor do pós-treino, associado ao excesso de sebo, é um prato cheio para a proliferação de bactérias. Lave os fios assim que possível!

SENSIBILIDADE

Processos químicos, como coloração, alisamento e progressiva, são contraindicados para quem tem couro cabeludo sensível. “Tome cuidado extra ao escolher um desses procedimentos”, alerta Cris Dios, cosmetóloga do salão Laces and Hair, em São Paulo. A saída está em colorações com ativos naturais, sem amônia ou agentes oxidativos (substâncias de alto potencial irritante).

Se houver sinal de formigamento, coceira, vermelhidão, irritação e até dor local, prefira xampus com ervas calmantes, como alecrim e camomila. Melhor ainda se não contiver sulfato na fórmula. Lave em dias alternados e use condicionadores suaves.

DESCAMAÇÃO

A dermatite seborreica, vulgarmente chamada de caspa, ocorre quando a reprodução celular no couro cabeludo acelera. As células mortas tornam-se placas esbranquiçadas, que se concentram ao redor da raiz dos fios, provocam coceira e caem sobre as roupas. O problema é agravado por processos químicos. Se for recorrente, adote xampus com ativos como ácido salicílico, piritionato de zinco e cetoconazol.

“As lavagens devem ser diárias ou em dias alternados”, diz a dermatologista Cláudia Magalhães, de Recife. Condicionadores pesados, leave-ins e máscaras comuns têm de passar longe do couro cabeludo. Impurezas, resíduos de produtos e restos de células mortas se acumulam e entopem o folículo capilar. Os resultados são falta de oxigenação e maior dificuldade de distribuição de nutrientes. Há, porém, muitos produtos específicos para a caspa. Eles valem o investimento.

QUEDA

Todos os dias, perdemos cerca de 100 fios, e isso é normal. Para manter esse número sob controle, evite agressões como esfregar a cabeça com força, no banho ou ao secar com a toalha, usar água muito quente, prender o cabelo com elásticos apertados, puxar demais na hora de arrumar com escova e secador… A queda também pode se agravar com a falta de vitaminas e minerais, assim como com o stress.

“Nessa situação, o organismo direciona nutrientes essenciais para outras áreas, mais vitais – o couro cabeludo não está entre elas”, explica Cláudia Magalhães. Mas, se você observar uma queda expressiva, de mais de 200 fios por dia, ou notar vermelhidão, associada a coceira e queimação, consultar um especialista é fundamental.

Puro Frescor

O mercado ganhou, recentemente, diversos produtos de ação (e aplicação) direta no couro cabeludo:

Shampoo Esfoliante Detoxifying, Davines,R$ 165* Tratamento Antiqueda Extrait Phyto-Aromatique, Sisley, R$ 858* Shampoo Hidratante Alfazema Provençal, Phebo, R$ 18* Gel-creme calmante Masque Hydra- -Apaisant, Kérastase, R$ 260* Leave-in para couro cabeludo Diaboost, Nioxin, R$ 240* Óleo Hidratante Baobab Oil, Phyto, R$ 240* Tratamento Revigorante Tea Tree, Paul Mitchell, R$ 176*

* Preços pesquisados em Janeiro/2017