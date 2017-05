Descubra a melhor opção de peeling para seu tipo de pele

“Horas no consultório ou dias de repouso com a pele descamando são coisas do passado”, diz a dermatologista Mônica Aribi, de São Paulo. Peelings modernos podem ser feitos em apenas dez minutos e provocar descamação bem suave.

Nessa seara, o novo queridinho dos dermatologistas é o laser, que atinge camadas mais profundas da pele e ainda estimula a produção de colágeno.

Além dele, os procedimentos químicos (com a aplicação de ácidos concentrados, em consultório) e físicos (que usam instrumentos abrasivos, como agulhas ou cristais) ajudam a tratar manchas, acne e rugas. “Como provocam a renovação celular e o afinamento da pele, potencializam o tratamento”, defende a dermatologista Valéria Marcondes, de São Paulo.

Veja qual o mais indicado de acordo com o problema e o tipo de pele:

Se a sua pele é oleosa…

Oleosas + Manchadas = Tratamento de ácido glicólico 70% (químico)

Melhora a textura da pele, fecha os poros e clareia manchas superficiais. Realize de três a cinco sessões mensais, sem exigir repouso.

Oleosa + Rugas = Tratamento de laser de CO² fracionado

Embora atinja camadas profundas, pode causar vermelhidão e descamação. Realize de três sessões semestrais. Repouso de até sete dias.

Oleosa + Acne = Tratamento de ácido lático (químico)

Promove esfoliação suave, sem agredir a hidratação natural da pele. Realize de três a cinco sessões mensais, sem necessidade de repouso.

Se a sua pele é mista…

Mista + Manchas = Tratamento de ácido salicílico (químico)

Em altas concentrações, auxilia na desinflamação de acnes e cravos. Realize de quatro a cinco sessões quinzenais, sem necessidade de repouso.

Mista + Rugas = Tratamento de TCA 35% (químico)

Mais agressivo, é indicado para peles com rugas profundas e muito expostas ao sol. Realize de uma a duas sessões semestrais. Até dez dias de repouso.

Mista + Acne = Tratamento Jessner (químico)

Com ácidos salicílico e lático, age na origem da mancha, enquanto controla a oleosidade. Realize cinco sessões quinzenais, com leve descamação.

Se a sua pele é seca…

Seca + Manchas = Tratamento de Laser diodo fracionado

Age nas camadas mais profundas, sem agredir a pele. Realize sessões mensais com possível vermelhidão no dia do tratamento.

Seca + Rugas = Tratamento de cristal (físico)

Microcristais de alumínio removem a camada superficial da pele. Realize três sessões mensais. Até dois dias de recuperação.

Seca + Acne = Tratamento de ácido mandélico (químico)

Tem propriedades antibióticas que auxiliam no combate à acne e melhoram a textura da pele.Realize de três a cinco sessões mensais. Sem repouso.

Se a sua pele é sensível…

Sensível + Manchas = Tratamento de ácido retinóico (químico)

De ação superficial, pode ser feito em peles sensibilizadas por outros procedimentos. Realize de cinco a sete sessões semanais. Não precisa de repouso.

Sensível + Rugas = Tratamento de Microagulhamento (físico)

Elas perfuram a pele, estimulando a renovação celular e a produção de colágeno. Realize sessões mensais. Três dias de recuperação.

Sensível + Acne = Tratamento com Jessner modificado (químico)

Acrescenta ácido cítrico à versão original e pode ser feito em etapas nas peles hipersensíveis. 3 sessões por mês. Descamação leve.