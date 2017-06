Dark Light: técnica clareia os fios de maneira natural

Ombré, luzes, reflexos, coloração completa… Técnicas não faltam para quem busca clarear o cabelo, mas sempre surge uma novidade nesse campo para agradar os estilos mais diversos. Como é o caso do dark light. Se você é morena e quer dar uma iluminada nos fios, esse é procedimento da vez nos centros de beleza!

O que é?

A técnica consiste em mechas largas em tons claros aplicadas de forma bem apagadas na raiz e mais intensificadas nas pontas dos fios.

As cores escolhidas para a tintura vão desde o tom mel frio ao canela. “As tonalidades possíveis são variáveis. O que levamos em conta para a escolha é a combinação da cor natural dos fios com a da pele de cada mulher“, explica o cabeleireiro Jackson Nunes, do espaço InBeauty.

Desenvolvida especialmente para as morenas, o dark light é excelente para quem deseja valorizar o pigmento natural dos fios e garantir efeito iluminado e realce à pele. “Ela é ideal para as morenas que tem a pele mais amarelada, porque garante contraste harmônico do fundo natural com as mechas mais largas e sem marcações na raiz”, explica o expert.

Quanto ao comprimento, o efeito funciona tem qualquer tamanho. Isso porque a técnica tem seu resultado garantido pela mistura da tonalidade natural dos fios com as mechas claras – o que evidencia os fios iluminados, sem perder a naturalidade.

Vantagens

Além do benefício de valorizar a beleza natural da mulher, o dark light é um procedimento que não agride as células do cabelo porque é realizado com os mesmos produtos da técnica freelight – a coloração à mão livre –, que utiliza cosméticos como clareadores e argilas naturais na preparação dos fios.

Outra vantagem do efeito é que ele combina com todas as estações do ano, e não pede manutenções constantes. Os retoques podem ser feitos em intervalos de três a seis meses. Para o inverno, Nunes destaca que as cores em alta serão o bronze e o mel.

