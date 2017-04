12 cortes de cabelo na altura dos ombros para se inspirar

Os dias quentes estão indo embora, mas os cabelos que não passam dos ombros continuam em alta. Uma boa pedida é apostar em cortes médios, assim você transforma seu visual, mas pode voltar aos fios compridos em pouco tempo, caso esteja insegura com a mudança.

Não há regras específicas: você pode apostar em cortes com mais movimento, com várias camadas, com ou sem franja e até mesmo mescla de tonalização. Basta escolher o que mais lhe agrada e mergulhar fundo na mudança. Selecionamos algumas opções escolhidas por famosas para você se inspirar.

1. Despojado

Esse corte usado por Gwyneth Paltrow não tem muitos segredos. O que dá o toque especial é o repicado leve que passa a imagem de um visual despojado.

2. Básico

A atriz Jessica Alba ficou linda com esse cabelo basiquinho – e você também pode ficar. O corte reto, mas com fios levemente ondulados, garante o charme do visual.

3. Pin Up

A cantora Rita Ora mostra que o cabelo médio também fica legal em fios ondulados. O cabelo ganha mais poder pelo volume criado com o corte mediano.

4. Romântico

O estilo romântico, adotado por Taylor Swift, casa perfeitamente com esse corte mediano. Ela ainda apostou em um bônus: a franja de lado levemente volumosa.

5. Camadas

O corte em camadas escolhido pela modelo britânica Rosie Huntington Whiteley é ótimo para aquelas que buscam um cabelo mais leve e com muito mais movimento. A franja longa complementa essa ideia de movimentação.

6. Descomplicado

O cabelo da atriz Adriane Lenox segue a mesma lógica do de Rita Ora: mais volume é mais poder. Linda!

7. Despretensioso

A beleza do corte da atriz americana Ashley Bell está na sua simplicidade. O cabelo escorrido ganha charme com as pontas definidas e a divisão lateral.

8. Sutil

As ondas do cabelo da atriz americana Kerry Washington servem de moldura para seu rosto, enquanto a franja lateral emprega ainda mais estilo ao corte.

9. Encantador

A atriz Emma Stone mostra que é possível, sim, brincar com cabelos lisos. O corte médio repicado ajuda a formar ondas leves e aumentar o volume.

11. Natural

O penteado escolhido pela atriz Gabrielle Union contribui para dar ainda mais personalidade ao corte de seus cabelos cacheados.

12. Volumoso

O corte em camadas da cantora Jamie Floyd confere singularidade ao cabelo e deixa o visual mais rebelde.