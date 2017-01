Os cabelos que são tendência no verão 2017

O verão 2017 não está perceptível nas apenas altas temperaturas, mas também no cabelo das mulheres. De acordo com o cabeleireiro carioca Rudi Wener, a temporada deve trazer cortes típicos da estação, com muito movimento e luz aos fios – mesmo para as morenas.

Wener indica que corte no estilo bob (antes chamado de chanel) e os fios compridos e perfilados farão sucesso nesses meses de sol intenso. Em relação à cor, o carioca destaca tons que emolduram naturalmente o rosto da mulher e o deixam iluminado, como o mel e o caramelo.

“As mechas no fios serão mais nas pontas ou podem começar no topo da cabeça, o que remete àquele visual praiano em tons de cabelo mais escuros”, explica o profissional que acaba de lançar a coleção Solar Verão 2017.

Os fios louros e longos – à la Gisele Bündchen – nunca saem de moda, segundo Wener, e são a cara do verão. “Esse corte valoriza a mulher, pois os cabelos são a moldura do rosto. Então, os fios compridos dão charme ao visual”, disse o cabeleireiro.

Quem também já utilizou esse estilo foram celebridades como Scarlett Johansson e Grazi Massafera.

O modelo médio bob assimétrico, escolhido pela atriz Letícia Spiller na novela I Love Paraisópolis, volta com tudo. A base irregular deixa a nuca exposta, excelente para as temperaturas mais quentes do ano.

“O corte bob (ou chanel) ganhou a preferência das mulheres há um tempo, porque é moderno e pode ser usado de várias formas: com babyliss, liso e com textura”, conta Wener.

Para as morenas, a opção é clarear as pontas dos fios com ombré hair ou deixá-los em tons castanhos, com as atrizes Lily Collins e Keira Knightley. Assim você dá brilho ao cabelo sem perder o charme dos cabelos escuros