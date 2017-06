Corte linha A: estilo é perfeito para modernizar seu long bob

Se você é uma das que entrou para o time dos cabelos médios, percebeu que os fios parecem crescer mais rápido quando estão curtos, certo? E, logo, logo, aquele long bob perfeito já perdeu o comprimento. Nesse momento, uma boa alternativa é apostar no corte linha A.

Para conquistar esse look, o corte deve ser assimétrico. Assim como mostram as imagens, a parte da frente do cabelo fica levemente mais longa do que a parte de trás. O resultado é um visual moderno e cheio de estilo. Você ainda pode pedir ao cabeleireiro que repique levemente as outras pontas para ganhar volume e movimento.

Como estilizar os fios?

Quanto mais bagunçadas as mechas, melhor! Por isso, invista em um leave-in que controle o frizz e coloque o formato natural dos fios para jogo. Se preferir, aposte na secagem com um difusor ou, ainda, faça um coque com o cabelo morno e solte após esfriar. Nas ocasiões especiais, lance mão do modelador de cachos para ganhar ou aperfeiçoar as ondas.