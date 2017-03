10 cortes longos de cabelo em camadas para copiar já

1. Bagunça arrumada

Quem nunca saiu para trabalhar sem poder arrumar direito o cabelo, mas também não quis deixá-lo de qualquer jeito? O look desarrumado, porém ajeitado, vai muito bem, atualmente. Para atingir o visual, deixe os fios longos, levemente ondulados, na altura dos ombros com leves camadas a partir das maçãs do rosto. A franja ajuda a deixar o corte bem meigo.

2. Lisos rebeldes

Para quem prefere cabelos mais lisos, os fios também podem receber tesouradas a partir das maçãs do rosto. Para dar mais rebeldia ao corte, o ideal é tirar bastante volume da base, deixando os fios na altura do pescoço.

3. Cachos delicados

Para as cacheadas, o corte em camadas é ideal para trazer delicadeza e movimento aos cabelo. A dica para quem pretende deixar os fios encaracolados bem longos é começar as camadas na altura do olhos e finalizá-las com mechas finas, abaixo dos ombros.

Leia mais: Pela 1ª vez, pesquisas ligadas a cachos superam fios lisos na web

4. Suaves camadas

Neste look, a preferência foi dada à discrição. As camadas entre os fios foram feitas de modo bem suave ao longo do corte, começando na altura do queixo e terminando abaixo dos ombros. A franja falsa acompanha o desenho do rosto, começando o contorno na altura dos olhos.

Leia mais: 5 modelos de franjas para modernizar o visual

5. Cabeça em movimento

Este corte também prioriza camadas discretas e menos agressivas para o cabelo, apesar do estilo messy. O look bagunçado é garantido pelo movimento dos fios cortados a partir da boca, sendo finalizado na região dos ombros.

6. Moldura capilar

As camadas delicadas deste corte ajudam a desenhar o rosto. Para criar o efeito de moldura, elas foram feitas de modo bem suave, com fios cortados a partir da altura do queixo até os ombros.

7. Camadas iluminadas

Assim como no corte anterior, as camadas deste look também não são agressivas. O corte dos fios – que recebem ajuda do efeito ombré para trazer movimento ao cabelo – começa na altura da boca e termina dois dedos abaixo dos ombros.

Leia mais: Os significados das expressões que os cabeleireiros mais usam

8. Cachos livres, leves e soltos

As camadas delicadas não se restringem aos fios lisos. Quem tem cabelos cacheados também pode optar por esse estilo de corte longo. O truque é priorizar tesouradas a partir do queixo, deixando os fios mais longos até a altura do meio das costas.

9. Camadas famosas

Celebridades sempre se tornam inspirações na hora de escolher o look ideal para os cabelos. Aqui, a atriz Cameron Diaz, 44 anos, apostou no tradicional corte sem franjas em camadas a partir da boca.

Leia mais: Os melhores looks de beleza da temporada de premiações

10. Camadas longas

A franja também foi esquecida neste visual. Os fios foram ficaram livres até a altura do pescoço, quando começaram a receber as primeiras tesouradas. O desenho das camadas foi modelado até uma altura quatro dedos abaixo dos ombros.