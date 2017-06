Os corretivos ideais para disfarçar olheiras, manchas e acne

Não basta saber aplicar. Uma cobertura bem-feita depende do produto certo e do que que se quer disfarçar, principalmente.

Assim, selecionamos nove corretivos diferentes para serem aplicados em nove diferentes tipos de pele para que você consiga esconder olheiras, manchas e espinhas sem preocupações.

Olheiras

Leve: Use corretivos líquidos, como o Pro Longwear, da M.A.C, R$ 103*. De textura levinha, é ideal para uma cobertura suave. Aplique com um pincel achatado de cerdas rígidas.

Moderada: Use corretivos hidratantes, como o Fake Up, da Benefit, R$ 132*. Versões nutritivas evitam que as linhas de expressão fiquem em evidência. Espalhe com os dedos dando batidinhas.

Intensa: Use corretivos coloridos, como o Corretivo Colorido, da Quem Disse, Berenice?, R$ 40*. Use tons amarelos para olheiras arroxeadas e salmão para as acinzentadas.

Manchas

Leve: Use corretivos em pó, como o Pó Corretivo, da Catharine Hill, R$ 96*. “Use depois da base para potencializar a cobertura”, diz o maquiador Rodrigo Ramas, do Square Hair, em São Paulo.

Moderada: Use corretivos cremosos, como o Corretivo Alta Cobertura, da Natura Una, R$ 45*. Apesar de superpigmentado, é fácil de espalhar e camufla bem as manchas sem marcar. Passe antes da base.

Intensa: Use corretivos de longa duração, como o Corretivo Color Adapt, da Make B., O Boticário, R$ 46*. Procure versões com fórmulas hidratantes e FPS. Aplique antes da base para intensificar a cobertura.

Acne

Leve: Use corretivo em lápis, como o Soul Cover Me Up, da Eudora, R$ 22*. “O formato propicia a aplicação precisa e pontual”, diz Chloé Gaya, maquiadora do Jacques Janine, em São Paulo.

Moderada: Use corretivo em bastão, como o Perfecting Stick, da Shiseido, R$ 259*. A fórmula superconcentrada é sequinha e previne o excesso de oleosidade. Aplique moderadamente sobre os pontos de vermelhidão.

Intensa: Use corretivo oil free, como o Corretivo Antioleosidade, da Clinique, R$ 139*. Áreas com maior concentração de acne pedem corretivos fluidos, mais fáceis de espalhar. Os livres de óleo evitam que o problema se agrave.

*Preços pesquisado em maio. Sujeitos a alteração.