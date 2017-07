4 cores de batom que são a cara do inverno

Para compor os looks de inverno, os batons de cores sóbrias estão mais fortes do que nunca. Melhor ainda se nas versões metálicas. “É o item-desejo de quem quer se alinhar com as tendências internacionais”, indica Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C. A seguir, conheça as nuances que protagonizarão os dias mais frios e dicas espertas de aplicação.

Roxo fechado

Aposte na cobertura opaca para garantir a alta pigmentação e a durabilidade do batom roxo no dia a dia. Vale completar com make suave, como um leve traço de lápis preto esfumado e máscara para cílios.

Vinho e cereja

Outro truque de mestre é preparar os lábios para receber o produto. Esfolie suavemente e aplique uma camada de hidratante específico. Em seguida, retire o excesso e contorne com um lápis do mesmo tom. No caso do vinho, do cereja e de outros escuros, esses passos anteriores ajudam a delinear a boca e evitar borrões.

Nude acinzentado

Se o batom é nude, também lance mão de um corretivo como neutralizador do tom natural da boca. “Ele impede que a diferença interfira na cor do pigmento”, explica a maquiadora Chloe Gaya, de São Paulo. Detalhe que faz toda a diferença, já que é capaz de mascarar o aspecto acinzentado.

PARA COPIAR JÁ!

Batom, cor Purple Punk, da Vult. R$15,90*

Batom, cor Smoked Purple, da MAC. R$76*

Batom líquido de longa duração, cor Cereja Retrô, da Dailus Pro. R$ 25,50*

Batom mate, cor Cinza, da Panvel. R$17*

Batom líquido mate metálico, cor Carmim Tendência, da Eudora. R$27,99*