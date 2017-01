Como usar óleos vegetais no corpo, rosto e cabelo

Extratos naturais de flores e frutos (como coco e castanhas) agem como potentes reparadores da pele e do cabelo. E são indicados até mesmo para quem apresenta maior oleosidade nessas áreas. Confira as melhores opções para o seu rosto, cabelo e corpo:

Rosto

Se você nunca cogitou passar qualquer tipo de óleo na face por medo de ela ficar engordurada, é hora de repensar. “Ele é um aliado para peles secas em caso de ressecamento natural, causado por fator genético ou adquirido – na menopausa, por exemplo”, explica a dermatologista Claudia Marçal, de São Paulo. Extratos de calêndula, oliva e framboesa são boas pedidas. Quando puros e usados com moderação, beneficiam também peles acneicas que perderam o viço pelos efeitos do tempo. Se é o seu caso, escolha entre óleo de orquídea, melaleuca ou hortelã. Massageie após a limpeza diária. “Finalize com filtro solar”, diz Marçal.

Leia também: O melhor cuidado para cada tipo de pele

Corpo

O aroma do óleo de amêndoa faz parte da memória olfativa de muitas brasileiras – um clássico, é vendido há pelo menos 50 anos no Brasil. Ele traz os mesmos benefícios do extrato de semente de uva, dos óleos de macadâmia, de cártamo e de camomila. “Tem propriedades calmantes e antioxidantes, importantes para o combate aos radicais livres, que causam o envelhecimento. Além disso, melhora a elasticidade da pele, evitando o aparecimento de estrias e até a flacidez”, diz o dermatologista Alberto Carneiro, da Clínica Horaios, em São Paulo. Use durante o banho, com ou sem enxágue, ou após o hidratante, para potencializar seu efeito.

Veja também: A técnica ideal de depilação para cada parte do corpo

Cabelo

Nem só de argan são feitos os cosméticos capilares. Macadâmia e camélia também trazem benefícios, especialmente a quem tem fios muito danificados por altas temperaturas ou processos químicos. “Por si só, o óleo não hidrata – há cremes específicos para isso, com ativos capazes de atrair as moléculas de água dentro do fio. Em uma segunda etapa, ele age como um escudo protetor, garantindo que o cabelo não absorva poluentes nem perca nutrientes e permaneça brilhante”, explica Marçal. Use como pré-xampu, para evitar as agressões da lavagem, misturado à máscara ou como leave-in, nas mechas ainda úmidas.

Leia também: Os cuidados com o cabelo devem mudar de acordo com seu período menstrual?

Direto do coco

Na alimentação, o óleo de coco é conhecido por melhorar o funcionamento da tiroide e acelerar a redução da gordura abdominal quando associado a uma dieta. Também tem sido adotado nos cuidados diários de beleza, alardeados pela atriz Letícia Spiller e a modelo Yasmin Brunet. “Esse óleo tem ação regeneradora e emoliente. Ainda ajuda a potencializar outros cosméticos – basta pingar algumas gotinhas”, sugere Claudia Marçal. Mas não espere efeitos fora de série. “Sempre há um produto na moda. O óleo de coco é ótimo, mas outros, derivados de castanhas e de outras frutas, não perdem em nada para ele”, pondera Carneiro.