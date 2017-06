Como fazer ondas e cachos perfeitos em casa

Arrumar o cabelo sozinha é sempre um desafio. Ainda mais quando o penteado pede cachos! Para dar dicas às mulheres sobre como fazer ondas perfeitas em casa e sem o auxílio de profissionais de salões de beleza, Marcos Proença, o cabeleireiro da Eudora, conversou com a repórter de beleza e bem-estar Fernanda Morelli durante live exibido na página de CLAUDIA no Facebook no último dia 23 de junho.

De acordo com o expert, não há segredo para atingir o cacho ideal e tudo depende do propósito esperado. “É preciso colocar uma intenção no babyliss. A mulher deve se perguntar o que é que ela quer? Muito volume ou um visual mais natural?”, disse. Veja algumas das dicas do profissional:

Preparação dos fios

Para começar a criar os cachos, é necessário preparar o cabelo e deixá-lo com textura. Proença indica o uso de mousses e sprays líquidos para deixar os fios menos maleáveis e mais firmes para poder modelar as ondas.

O passo a passo a ser seguido nesta etapa é bem simples, indica o expert. “O ideal é aplicar o produto escolhido na raiz do cabelo e também ao longo dos fios. Depois, é só tirar a umidade com a ajuda de um secador.”

O profissional lembra que é possível fazer o uso do difusor na hora de secar os fios e que o aparelho também ajuda a “amassar o cabelo”. “O cabelo fica ondulado e com movimento com o uso do difusor”, conta.

Usando o babyliss

Realizada a preparação dos fios, está na hora de criar as sonhadas ondas. Nesta etapa, basta enrolar mechas no tubo do babybliss – depois de esquentar o aparelho. O procedimento também pode ser realizado com a ajuda de uma chapinha – basta envolver a prancha com uma mecha do cabelo e deslizá-la até a ponta dos fios.

Proença lembra que neste momento é importante atentar-se à quantidade de cabelo recolhido para fazer o cacho, uma vez que a largura da mecha interfere no efeito. “Mechas menores fazem com que o penteado dure mais. Mechinhas menores deixam ondas mais definidas. Por outro lado, as mais largas deixam o efeito fica mais natural“, explica.

Outro ponto que influencia no efeito das ondas são os diferentes modos de usar babyliss.

Para quem procura apenas pontas onduladas, Proença avisa que o correto é enrolar as mechas da metade do cabelo para baixo e deixar a raiz natural.

Quem busca o efeito de ondas em S, como o usado pela modelo Gisele Bündchen, o ideal é envolver os fios ao longo do tubo do babyliss e soltá-los depois que tomarem a forma de S.

Caso as ondas deformadas seja o efeito desejado, o melhor é enrolar cada mecha do cabelo em um único ponto do tubo de babyliss – diferente da técnica em S, que se espalha ao longo do aparelho.

Finalização

Feitos os cachos, Proença diz que é só finalizar o trabalho com spray fixador. “A gente coloca o produto direto na mecha. Fez a onda e aplica o spray. Simples”, aconselha o expert.

Confira o live completo!

