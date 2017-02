Descubra seu tipo de sobrancelha e como deixá-la mais bonita

A sobrancelha é responsável por emoldurar o olhar: deixa o rosto expressivo e intensifica o poder da maquiagem. Exatamente por isso, alguns truques podem nos ajudar a valorizar este traço e, assim, harmonizar nossa expressão. Descubra seu tipo e inspire-se!

Sobrancelhas finas e arqueadas

Neste caso, o arco da sobrancelha costuma ser acentuado no meio para o final. “Ela requer um cuidado específico, pois pode passar a impressão de vilania. Para reverter essa imagem, deixe sempre o comprimento alongado e preenchido”, indica designer de sobrancelhas Fatima Bahia, do Rio de Janeiro.

Sobrancelhas falhadas ou com pouco pelo

Se quiser algo definitivo, vale se informar sobre a micropigmentação – procedimento estético feito fio a fio, que confere um sombreado natural ao arco. Caso queira apenas disfarçar temporariamente, use um pincel chanfrado com sombra marrom opaca para preencher as falhas ao esfumar o produto. “A dica é sempre optar pela textura em pó”, indica a expert.

Sobrancelhas com fios muito claros e curtos

Comum em loiras naturais, esse tipo de sobrancelha pode ser preenchido com um lápis específico em tom camurça. “Para dar impressão de volume, penteie os fios para cima, faça um risco embaixo das sobrancelhas e pinte sempre em sentido crescente”, ensina Fatima.

Sobrancelhas grossas e compridas

Este formato é a grande tendência de beleza do momento – especialmente entre as celebridades. Não é preciso muito para valorizá-lo: remova os pelos em excesso, que crescem fora do desenho, e finalize com uma máscara de cílios transparente para que todos permaneçam no lugar.

