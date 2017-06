Chocolate mauve: tom aquece os fios castanhos sem chegar ao ruivo

Seja no Pinterest ou no Instagram, você já deve ter se deparado com essas mechas rosadas e avermelhadas no cabelo castanho. A cor tem nome: chocolate mauve — mix que leva, além do marrom, o rosa, o vermelho, o roxo e o acobreado.

A ideia é mesclar o castanho e o preto com subtons rosados com fundo frio ou quente. Assim, dependendo de como o cabelo se movimenta e da luz que incide nos fios, os reflexos ficam mais ou menos evidentes.

Como chegar ao tom chocolate mauve?

Apesar de não se tratar de um processo para ficar loira, as extremidades dos as mechas precisaram passar por certo nível de descoloração antes da aplicação da tinta ou do tonalizante rosado. Por isso, é essencial marcar um horário no salão e ir com as referências de foto em mãos.

Você também pode apostar nas máscaras tonalizantes. Sem alta carga de química, elas são chamadas de “banhos de brilho” e encontradas em perfumarias. O efeito desse tipo de produto não dura muito, nem tem o poder de modificar o seu fundo natural, mas consegue acrescentar reflexos do tom escolhido aos fios. Em duas ou três lavagens, ele sairá por completo.