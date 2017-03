Celso Kamura fala sobre penteados com cabelo natural

O beauty artist Celso Kamura foi responsável por criar os cabelos do desfile da marca Lilly Sarti, neste primeiro dia de São Paulo Fashion Week (13).

Segundo contou a CLAUDIA durante o backstage da apresentação, a ideia foi resgatar a naturalidade do cabelo de cada modelo sem interferir no movimento original dos fios. “As madeixas despreocupadas, que ficam longe do babyliss ou do liso chapado, é uma tendência que estamos observando nas mulheres”, explica o expert.

Por isso, para compor o conceito exibido hoje, mas também em suas próximas criações, que serão para Giuliana Romano e A La Garçone, Kamura trabalha pouquíssimo as mechas. No show de Lilly Sarti, os fios foram preparados apenas com difusor e spray de água do mar – capaz de texturizar sem exageros. “Em cabelos muito finos, recomendo também um fixador. Do contrário, se preferir algo mais brilhante, penteie com os dedos usando uma pomada. Fica lindo!”, entrega.