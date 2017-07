Tendências de cabelo e make dos anos 70 que voltaram com tudo

Não é novidade que a moda se constrói sobre os sucessos do passado e as novas ideias do presente e que, a qualquer momento, ela pode trazer de volta as tendências que marcaram gerações no passado. E não foi diferente com a era da diversidade, liberdade, paz e amor. Agora, é a vez dos anos 1970!

Confira alguns estilos de cabelos e maquiagens que deram cara e cor à essa época.

Black Power

O cabelo Black Power foi usado por muitas pessoas nos anos 70 e se popularizou graças aos músicos, atores e modelos da época. Esse estilo não tem segredo algum: basta deixar os cabelos ao natural e se jogar nos diferentes tamanhos!

Frizz

O frizz é, para muitas pessoas, um inimigo. No entanto, foi muito utilizado também nos idos de 1970. Com uma aparência mais despojada, esse estilo confere um ar bem característico dessa época a qualquer look.

Ondas

Bastante utilizado pelas pessoas na época, os cabelos longos e ondulados foram um dos formatos que marcaram a geração hippie. Para complementar, vale investir em headbands dos mais variados estilos.

Franja Reta

Outra tendência que tomou conta da época, a franja reta volta com tudo para o cabelo das pessoas. Não precisa necessariamente ser algo quadradinho, já que é interessante arriscar em cortes mais desiguais!

Natural

Em se tratando de maquiagem, os anos 70 foram dos extremos. De um lado está a aposta em algo mais natural e que valorize o que já temos de mais bonito. É uma make bem leve, sem grandes pontos de evidência e, de quebra, supersimples de fazer.

Disco Fever

Do outro lado, está a make metalizada! Muito presente nos rostos de quem frequentava as famosas discotecas, as sombras nesse estilo, que têm bastante brilho e cores marcantes, também voltaram com tudo. O que vale para o metalizado é a ousadia!

Sombra Combinando

Por fim, outra tendência de sombra é a que combina essa maquiagem com alguma peça de roupa. Na foto acima, por exemplo, o tom de jeans dos olhos fica bem semelhante à cor da camisa. Além disso, a sombra que vaza os olhos em às sobrancelhas também é bem anos 1970!

