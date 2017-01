Cabelo curto: 40 ideias de cortes para mudar o visual

Minimalista e com a raiz repartida na lateral.

É possível manter a leveza dos cachos com o corte na altura do queixo.

O comprimento maior no topo ajuda a criar volume.

Penteado rente à nuca e raiz repartida bem marcada para mudar o visual depois do corte.

A forma como a raiz é repartida já no cabeleireiro faz toda a diferença no resultado descolado.

O curto é capaz de valorizar ainda mais os cachos, bem definidos com os fios mais curtos.

Além do leve repicado, o tom iluminado ajuda a criar a sensação de movimento no cabelo.

A diferença entre a parte da frente mais longa e a parte de trás do cabelo bem curtinha garante a definição dos cachos sem criar volume.

No lugar de cachos mais definidos, o ondulado pode garantir elegância.

Aqui, os fios são cortados irregularmente garantem modernidade e diferenciam o visual do corte pixie.

"Os fios bem curtos nas laterais, quase raspados, e maiores em cima dão um toque moderno ao básico joãozinho", afirma Sandro Cassolari, do salão Cassolari’s, em São Paulo.

Curto atrás e com fios maiores na frente, esta releitura do corte chanel apresenta uma franja lateral capaz de quebrar o desenho todo redondinho.

O clássico chanel de base reta ganha pontas bem desfiadas - e fica ainda mais atual penteado para trás no estilo wet hair.

Feito com navalha, o corte tem volume atrás e uma lateral maior. É charmoso sem radicalismos.

As mechas são cortadas rente à nuca e de forma arredondada, o que dá volume na parte de trás.

Os fios são curtinhos nas laterais e mais longos no topo da cabeça, criando volume na medida certa.

Os destaques deste joãozinho clássico são as costeletas maiores e a franja irregular.

"Democrático, o corte assimétrico e com as pontas irregulares pode ser usado tanto em cabelos lisos quanto ondulados", Júlio Crepaldi, do salão Galeria, em São Paulo