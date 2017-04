Batom perfeito: passo a passo para conquistar lábios impecáveis

Mão firme e treino exaustivo deixaram de ser requisitos básicos para conseguir uma boca perfeitamente pintada e efeito de make profissional em casa.

Nos últimos tempos, surgiram no mercado diversos produtos que facilitam cada etapa da aplicação do batom, prolongando sua duração, evitando borrões e até corrigindo deslizes com facilidade.

De primers que disfarçam as linhas finas aos finalizadores brilhantes ou opacos (que funcionam como o top coat usado nas unhas), confira as novidades para conseguir lábios indefectíveis:

PREPARE OS LÁBIOS

Esfoliação

“Esfolie os lábios uma vez por semana com produtos suaves específicos”, recomenda a maquiadora Chloé Gaya, do Jacques Janine, em São Paulo.

Hidratação

Óleos, manteigas e vitamina E são essenciais para restaurar a hidratação labial. Use para prevenir ou combater o ressecamento excessivo.

Primer

“Além de suavizar linhas, ele prepara os lábios e cria uma barreira contra borrões”, diz João Carlos de Alcântara, maquiador oficial da Givenchy no Brasil.

Bubblegum Lip Scrub, Lush, R$48*

Regenerador Labial, Bepantol, R$ 38*

Lip Liner, Givenchy, R$149*

APLIQUE O BATOM

Neutralize

Use um corretivo sob o batom para aumentar sua duração ou como neutralizador do tom natural da boca. “Ele impede que a diferença interfira na cor do pigmento”, diz Gaya.

O produto ideal

Versões líquidas, que já vêm com pincel firme ou com ponta fina, facilitam a aplicação principalmente no contorno e nos cantinhos dos lábios.

Cobertura opaca

Ideal para quem não gosta da textura dos batons brilhantes, o top coat labial transforma qualquer acabamento em mate, mesmo de batons cremosos.

Corretivo Diorskin Star Concealer, Dior R$189*

Batom Double the Lip, They’re Real, Benefit, R$109*

Flash Iluminador, O Boticário, R$70*

ACABAMENTO PERFEITO.

À prova de erros

Borrou? Com ponta dura (e firme), a caneta removedora de make ajuda a limpar os cantinhos sem aumentar o estrago.

Degradê

Com textura aveludada, a cobertura ombré cria esse efeito no make em segundos. Aplique no centro dos lábios e esfume com os dedos.

Make Up Remover, Océane Femme, R$17*

Insta-Matte (creme que deixa o batom opaco), Smashbox, R$129*

Batom branco para Efeito Degradê, Quem disse, Berenice?, R$32*