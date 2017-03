Batom metálico é o produto de beleza da vez. Inspire-se!

Depois do acabamento sólido e opaco, é a vez do brilho metálico dominar as cores de batom. Do acobreado – com ares de anos 90 – ao púrpura intenso, é impossível não se apaixonar pelo acabamento luxuoso.

“Este é o item-desejo de quem quer se alinhar com as tendências internacionais”, indica Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C. Para ela, um bom vermelho nunca perde seu posto, mas vale abusar dos tons de roxo e vinho – especialmente nos dias frios do outono e inverno.

Para aderir ao visual, comece preparando os lábios com um bom hidratante para a região; assim, você evita que se formem vincos em consequência do ressecamento.

Os batons em bala, mais tradicionais, vão bem para eventos tranquilos. Naquela festa de arromba, prefira versões líquidas de acabamento matificado: garantimos que o efeito vai durar a noite toda.

Batom metálico, cor Purple Punk, da Vult. R$15,90* Batom metalizado, cor New York Apple, da MAC. R$74* Batom líquido de longa duranção, cor Cereja Retrô, da Dailus Pro. R$ 25,50* Batom líquido mate metálico, cor Nudeluz, da Quem Disse Berenice? R$35,90* Batom líquido mate metálico, cor Carmim Tendência, da Eudora. R$27,99*

*Preços pesquisados em março/17.