As 10 maiores dúvidas sobre cabelo respondidas por especialistas

Como alisar os fios? Como clarear os cabelos? Como fazer trança embutida? Essas estão entre as perguntas de beleza mais buscadas no Google. A boa notícia é que CLAUDIA consultou especialistas nos assuntos e trouxe as respostas para você.

Qual o segredo do liso perfeito?

“O primeiro passo é eliminar ou disfarçar danos extremos”, afirma o cabeleireiro Guilherme Cassolari, de São Paulo. Extermine pontas duplas retocando o corte a cada três meses e combine máscaras hidratantes com finalizadores de efeito disciplinante antes de fazer escova. “Não esqueça o protetor térmico”, lembra o expert. Finalize com chapinha e um selador de cutículas para alinhar os fios.

O que é balayage?

O termo, francês, vem do verbo balayer, que quer dizer “varrer”, e se refere à técnica de clareamento dos fios em que eles ficam com aparência natural. Para isso, toucas ou papel-alumínio são dispensados e o profissional usa apenas um pincel, à mão livre.

“Diferentemente do ombré ou das antigas mechas californianas, estas não são tão marcadas. A ideia é dar a impressão de que a pessoa teve o cabelo queimado pelo sol”, diz Cassolari. Em geral, essa iluminação mesclada é feita só nas pontas ou ao redor do rosto.

Como fazer trança embutida?

PASSO 1: Prepare o cabelo com spray de textura para facilitar a modelagem e fixação do penteado.

PASSO 2: Separe uma mecha no topo da cabeça e divida-a em três partes iguais. Então, assim como na trança básica, cruze a mecha da esquerda sobre a do meio, depois cruze a da direita sobre a do meio e repita, alternando os lados. Conforme for fazendo a trança, aumente as mechas com mais um pouco do cabelo que estava solto. Repita até a altura da nuca.

PASSO 3: Termine o comprimento continuando a trança. Prenda com elástico e finalize com spray fixador.

Como clarear o cabelo em casa?

Chegar ao loiro saudável usando descolorantes ou tintura sozinha é quase impossível. Além de ser difícil prever o tom que o cabelo vai ficar, um erro pode implicar danos irrecuperáveis. O especialista não só conhece melhor os fios como faz e interrompe o processo aos poucos.

“Em casa, prefira recursos naturais, como passar chá de camomila antes de expor as mechas ao sol”, diz a cabeleireira Renata Souza, do Spa Dios, em São Paulo. Outra opção é usar xampus de clareamento gradativo, como estes:

Qual a melhor franja para mim?

Embora seja difícil determinar um tipo específico para cada uma, os profissionais de visagismo trabalham com algumas orientações: “O rosto de formato redondo, como o da atriz Felicity Jones, em geral fica melhor com franja lateral na altura dos olhos, que equilibra e harmoniza o visual. Já os quadrados pedem franja despojada, com pontas desfiadas”, diz Hasami Futigami, do Jacques Janine, em São Paulo.

Um bom exemplo é o novo visual de Sophie Charlotte. O desenho triangular, com a base mais fina, como o da atriz Reese Witherspoon, aceita cortes em camadas, com pontas em um comprimento ascendente. Já o oval é bem versátil: a atriz Kerry Washington, por exemplo, adotou uma versão longa, abaixo dos olhos, que ainda valoriza seus cachos.

Quais são os truques para uma “hidratação de salão”?

O mérito está, principalmente, na maneira como os profissionais aplicam os produtos. Duas dicas importantes: retire o excesso de água com uma toalha – quando os fios estão encharcados, o produto acaba diluído, perdendo potência; aplique a máscara hidratante mecha por mecha, massageando cada uma por pelo menos um minuto.“No enxágue, o choque térmico, com água gelada, dá uma dose de brilho extra”, ensina Renata Souza.

Como pintar os fios em casa?

Evite lavar o cabelo ou usar finalizadores dois dias antes da coloração. Respeite as instruções do rótulo – jamais ultrapasse o tempo indicado. Faça o teste de mecha. Se o seu cabelo responder bem, comece a aplicação pela raiz ou pelos fios brancos. Depois, espalhe a tintura no resto das mechas de forma homogênea. Mantenha o tom usando uma linha completa específica para fios coloridos. A cada 15 dias faç o chamado “banho de brilho” para reavivar a cor.

Como fazer o cabelo crescer mais rápido?

Existem vários fatores que interferem no ciclo capilar: genética, hormônios, alimentação e até o estado emocional. “Portanto, em primeiro lugar, investigue se algum deles pode estar afetando o crescimento negativamente”, diz a dermatologista Ana Carina Junqueira, de São Paulo.

Esfoliações e infusão de medicamentos diretamente no couro cabeludo estimulam a oxigenação local, fortalecendo os novos fios. Outro caminho é a suplementação via oral com vitaminas como cistina, biotina e creatina. As chamadas fórmulas “bomba”, feitas em casa com vitaminas de uso veterinário, não têm eficácia comprovada e podem provocar alergia.

Como me livrar da caspa?

“A descamação do couro cabeludo ocorre quando há proliferação de fungos e excesso de oleosidade na raiz”, explica Ana Junqueira. As razões para esse desequilíbrio, no entanto, também podem ser tanto emocional quanto hormonal, ou ainda causadas por uso indevido de cosméticos. De qualquer forma, o tratamento inclui xampus específicos e lavagem cuidadosa: evite esfregar a raiz com força, usar água muito quente, dormir com o cabelo molhado ou deixar resíduos de produtos no couro cabeludo. “Tratamentos como limpeza profunda ou detox capilar também ajudam a purificar os fios desde a raiz”, afirma Cassolari.

Como cachear os cabelos sem babyliss?

Quem não se dá bem com a ferramenta já consegue encontrar no mercado outras opções mais fáceis de manusear, como o Miracurl ou a escova modeladora. Mas, se a ideia é prescindir de qualquer tipo de equipamento, siga este passo a passo: aplique um spray ou musse modelador nos fios úmidos; divida o cabelo em duas mechas baixas, uma de cada lado. “Torça- -as e envolva-as em coque. Na hora de sair, solte com os dedos”, ensina Souza